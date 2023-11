Découvrez le bel imagier sonore de mes 2 ans

Plongeons au cœur de “L’imagier sonore de mes 2 ans” de Tiago Americano, où les puces sonores sont les véritables stars du spectacle ! Ces 20 puces sonores transforment chaque page en une scène vivante, faisant de ce livre une aventure auditive sans pareille pour votre petit explorateur de 2 ans.

Tiago Americano frappe encore fort avec “L’imagier sonore de mes 2 ans” paru aux éditions Gründ ! Ce livre est un festin pour les yeux et les oreilles mais c’est aussi une aventure sur mesure pour les petits aventuriers de 2 ans. À cet âge crucial, où chaque jour est une nouvelle découverte, cet imagier arrive comme un compagnon de jeu incontournable, pétillant d’énergie et d’apprentissage.

Chaque puce est un petit trésor sonore. Imaginez votre bambin, les yeux écarquillés, les mains impatientes, tournant les pages robustes conçues spécialement pour lui. C’est l’excitation à chaque page, une chasse au trésor où chaque son découvert est une victoire ! Ces sons, allant du cri d’un goéland au ronronnement d’un chat, offrent une expérience immersive qui stimule l’éveil auditif et la reconnaissance sonore.

La magie des puces sonores pour un enfant de 2 ans

Mais ce n’est pas tout ! Les puces sonores de cet imagier sont des outils pédagogiques puissants. Elles encouragent l’interaction, poussant les petits à appuyer, écouter, apprendre voire même répéter certains sons. En associant les sons aux images, les enfants développent leur vocabulaire et leur compréhension du monde qui les entoure. C’est une façon ludique et engageante d’initier les tout-petits au langage et à la communication.

La variété des sons est également remarquable. Des bruits de la vie quotidienne comme la douche ou les toilettes, aux sons plus exotiques comme ceux d’un dauphin ou d’un perroquet, chaque puce sonore est une aventure en soi. Votre enfant sera captivé, attendant avec impatience de découvrir le prochain son, ce qui rend la lecture de “L’imagier sonore de mes 2 ans” comme une expérience nouvelle et excitante à chaque fois.

Tiago Americano a vraiment pensé à tout pour rendre cet imagier unique. Les puces sonores sont à la fois amusantes, et éducatives. Elles aident les enfants à établir des connexions entre les mots, les images et les sons, renforçant ainsi leur compréhension et leur mémoire.

Ainsi, “L’imagier sonore de mes 2 ans” est un trampoline pour l’imagination, un tremplin pour le langage, une fusée vers le monde des sons et des couleurs. C’est le compagnon parfait pour un enfant de 2 ans, prêt à explorer, apprendre et surtout, s’amuser.

Préparez-vous à partager des moments de rire et de découverte avec votre petit, car chaque lecture sera une fête et un feu d’artifice d’apprentissage joyeux !

L’imagier sonore de mes 2 ans 19,95€ sur Amazon >>