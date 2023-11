A Nice le chocolatier Pascal Lac a dévoilé sa collection de Noël 2023

Le froid et l’hiver approchent. Il est grand temps de commencer à penser aux fêtes de Noël ! Comme à son habitude, Pascal Lac, le chocolatier bien connu des Niçois et des azuréens vient de dévoiler un univers féérique de délices sucrés qui promet de sublimer les tables de fêtes et ravir les papilles des plus gourmands. Après de magnifiques calendriers de l’Avent en 3D, le pâtissier-chocolatier propose une collection de desserts savoureux ainsi que des douceurs chocolatées à déguster et à partager. Toujours à la recherche de nouvelles saveurs et de créativité, Pascal Lac a décidé de ravir une nouvelle fois les fins palais en proposant 3 nouvelles créations qui viennent s’ajouter aux grands classiques de la Maison.

De nombreuses bûches de Noël

Cette année encore, il nous invite à redécouvrir les traditionnelles bûches de Noël – la PERLE, la MARRON, l’ANDOA, la DÉSIR, la CRAQUELIN – ainsi que les VACHERINS, desserts glacés aux saveurs marrons, mandarine, framboise ou chocolat. Le traditionnel SAPIN MENDIANTS sera, quant à lui, à croquer sans modération durant tout le mois de décembre.



La collection Réveillons 2023 vient se compléter avec 3 nouveautés :

La bûche MANDARINE : un pain de gène avec croustillant aux amandes, biscuit moelleux aux amandes avec insert mandarine et mousse nougat

La COURONNE : un pain de gêne au chocolat avec crème brûlée à la vanille de Tahiti et mousse au chocolat Ouganda-Cameroun.

Un HIVER À LA MONTAGNE : une nouvelle pièce 100% chocolatée qui inspire à une balade en montagne.

La Collection de Noël sera disponible à partir du 23 décembre 2023.

Bûches & Couronne : 43€ – taille unique, 6 personnes.

Vacherins : 49€ – taille unique, 8 personnes.

Sapin Mendiant (2 tailles différentes) : 40€ – 70€ / Pièce chocolatée : 42€.

Voici où trouver la collection de Noël 2023 de Pascal Lac :

LAC BARLA

18 rue Barla, 06300 Nice – Tél : 04 93 55 37 74

LAC GIOFFREDO

49 Rue Gioffredo, 06000 Nice – Tél : 04 93 82 57 78

LAC VIEUX-NICE

12 rue de la Préfecture, 06300 Nice – Tél : 04 93 53 60 69

LAC CAP 3000

Avenue Eugène Donadeï, 06700 Saint-Laurent-du-Var – Tél : 07 85 51 97 94

LAC LA TRINITÉ

113 route de Laghet, 06340 La Trinité – Tél : 04 93 85 44 56.

Pour plus de renseignements : www.patisseries-lac.com