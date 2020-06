Chatons contre Licornes T 2 : La nouvelle aventure hilarante chez Jungle !!

Vous avez des enfants et/ou pré-ados qui aiment l’aventure, les délires et le suspense ??!! N’hésitez plus ! Cette série aux Éditions Jungle est faite pour eux ! Dans chaque tome, retrouvez une bande de « super chatons » transformables, et de leurs maitres dont le QG se trouve à Saint Malo. Leur mission : protéger la Terre contre une destruction par des Extra-Terrestres pas très « fut-fut » !!! Une aventure délirante à chaque fois !!! Ce tome 2 paru depuis le 4 Juin est intitulé: « Chatons contre Licornes » !!!

Le décor :

Après avoir rétabli le calme et la paix à Saint Malo, suite à l’invasion de dinosaures du premier tome, nous retrouvons Eva et son père pour une journée mouvementée ! >> Cliquez ici pour en savoir plus sur le premier tome <<

En ce début de journée, la famille commence déjà à s’entrainer pour la prochaine invasion. Il faut dire que leur vie a bien changé depuis qu’ils sont au courant que le terrible Gurty a envie de détruire la Terre !!! Maintenant, leur base secrète se trouve dans le Fort National. Un endroit parfait pour tester toutes sortes d’armes pour ces humains et leurs « supers-chats ». Eva parait légèrement désappointée … Elle souhaiterais inviter un de ses nouveaux amis à dormir, mais Papa, qui prend leur mission TRÉS au sérieux, refuse catégoriquement. Il a peur de mettre tout le monde en danger, et il a raison !

Bien au dessus de leurs têtes, dans l’espace intersidéral, Gurty, en pleine rémission, fomente déjà un nouveau plan. Il utilise sa « gachakaïju machine » et réussi à créer de nouveaux … monstres ??? Étonnants en tout cas !!

Le point sur la BD :

Que vous ayez 10 ou 99 ans, cette série de BD mettant en scène des « Ninchats » , des Humains à la langue bien pendue et des Extra-Terrestres un peu « dumb » est une vraie régalade !!! Chaque fois, les gentils affrontent de nouveaux « affreux » dans la plus totale débandade … C’est l’éclate grâce au scénario dynamique de Davy Mourier, qui mixe une BD purement frenchy, en prenant Saint Malo comme terre d’accueil, mais rajoute un brin de japonisation et de souvenirs à son récit ! Les « trognes » hilarantes des protagonistes de Stan Silas sont attachantes, expressives. Sans oublier les couleurs « Funky » proposées par Magali Paillat qui vous transmettent de la joie et de la bonne humeur pour toute la journée ! Bref, avec ce nouveau tome « Chatons contre Licornes » aux Éditions Jungle, le lecteur a une thérapie de bonne humeur gratis !

La conclusion :

Un véritable médicament pour les coeurs d’enfants (et ceux qui ne l’ont pas perdu ! ) : « Chatons contre Licornes » laissera les lecteurs amusés et l’âme pleine de paillettes !!!! Chaque tomes des Éditions Jungle peut se lire indépendamment des autres, mais si vous la commencez, vous n’en raterez plus un seul !!!!