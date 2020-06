La Weed bientôt légale en France

Dans plusieurs pays, une rude bataille est menée contre la weed. Ses conséquences négatives sur ceux qui en abusent en sont les raisons principales. Mais contre toute attente, la France envisage de la légaliser dans un futur proche. Comment l’expliquer ?

D’abord c’est quoi la weed ?

Qu’on parle de weed, cannabis, marijuana, ganja ou beuh, un seul et même élément est indexé. La weed est une substance psychoactive, provenant d’une plante végétale nommée cannabis sativa. Elle est désormais considérée comme une drogue et sa commercialisation est rigoureusement sanctionnée dans certains pays. Pourquoi ?

En effet, plusieurs personnes se sont retrouvées en prison à cause de cette substance. Elle altère les facultés cognitives et fait perdre le contrôle aux preneurs qui en abusent. Ils ne contrôlent donc plus leurs actes, ne savent plus ce qu’ils font et ainsi, peuvent commettre des délits ou crimes importants.