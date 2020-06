Parrot World : Ouverture le 15 août 2020

Parrot World : Ouverture du parc animalier le 15 août 2020

Touché par l’intelligence des perroquets et leur faculté d’imitation, ainsi que par leur beauté, Eric Vignot s’est pris de passion pour eux au milieu des années 2000. Dans un contexte environnemental international où la biodiversité est toujours plus menacée, et malgré l’ampleur de la tâche, Eric Vignot a décidé en 2014, de s’engager de manière plus forte dans la conservation de la nature. Il profite donc de la vente de son entreprise en 2015, pour changer de vie et consacrer son temps libre et ses ressources à des actions philanthropiques au service de la protection des perroquets et à un gros projet : Parrot World.

Au terme de 17 mois de travaux et malgré un léger ralentissement dû à la crise sanitaire, le parc animalier Parrot World ouvrira ses portes au public le 15 août 2020 à Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne (77).

Présentation de Parrot World

Le parc proposera aux visiteurs, une expérience ludique et pédagogique au cœur de la nature amazonienne à 30 minutes de Paris. Situé en pleine campagne briarde, Parrot World est un parc animalier immersif où les perroquets sont les ambassadeurs de la biodiversité. Pour son ouverture, Parrot World propose une rencontre avec les espèces emblématiques d’Amérique du Sud à travers deux zones 100% immersives, l’Amazonia Trek et le Patagonia Trek.

En empruntant le parcours immersif Amazonia Trek, petits et grands se laisseront surprendre par le spectacle de centaines d’oiseaux colorés évoluant à 360° au cœur d’une volière géante de 10 000 m² et 15 m de haut, l’une des plus grandes d’Europe. Aras, amazones et conures de Patagonie partageront leur territoire avec des jaguars et des loutres géantes. Sur le Patagonia Trek, les visiteurs s’engageront sur le sentier des manchots de Humboldt, unique en France, pour un face à face inédit avec cet étonnant oiseau incapable de voler mais nageur virtuose. Nandous et guanacos évolueront également sur ce trek inspiré des ambiances paysagères de Patagonie. Tout au long de la journée, des animations nourrissages seront proposées aux visiteurs. Ils pourront aussi découvrir les secrets de la biodiversité à la Cabane 1001 pattes. Les plus jeunes ne manqueront pas d’explorer la canopée du haut du Radeau des cimes, une immense aire de jeux, et le Ranch des enfants, territoire des chèvres naines et des alpagas. Pour recharger les batteries, une pause au Carbet-Manger, restaurant sur pilotis situé au-dessus de la rivière des loutres géantes, sera la bienvenue.

Pour profiter jusqu’au bout de l’expérience Parrot World, les visiteurs sont invités à passer une nuit insolite en famille dans un de ses 5 lodges perchés au cœur de la grande volière, en immersion totale avec les animaux d’Amérique du Sud. Les lodges peuvent accueillir 4 à 6 personnes, chacun offrant une vue panoramique sur la faune colorée. Ils sont disponibles à la réservation pour des séjours à partir du 15 août 2020

