Comment assurer la maintenance et le nettoyage de son Mac ?

De nombreux utilisateurs préfèrent désormais les Mac. Ce qui n’a rien d’étonnant puisque Apple a mis tout en œuvre pour séduire les utilisateurs de ces ordinateurs personnels. Les Macintosh sont dotés d’une grande capacité de stockage. À la différence d’un PC ordinaire, les risques qu’un Mac plante sont très faibles. Autre avantage de ce type d’appareil, les fichiers qu’il contient ont moins de risque d’être corrompus. Mais comme tout dispositif informatique, le Macintosh doit faire l’objet d’une maintenance régulière. Cela permet de renforcer les performances de l’appareil. Mais comment s’y prendre efficacement ? Certaines astuces rendent la tâche facile. Des logiciels sont également disponibles pour effectuer un bon nettoyage du Macintosh.

Moins de fichiers inutiles

Le Mac peut ramer lorsque son disque dur est trop chargé. L’appareil devient ainsi moins performant. C’est pourquoi il est recommandé de garder au moins 15 % de mémoire libre. Cette limite laisse une marge de manœuvre acceptable au système. L’utilisateur peut exploiter différentes techniques pour y arriver. Étant donné que les fichiers présents dans la corbeille encombrent la mémoire de l’ordinateur, il est possible d’exploiter une fonctionnalité avancée qui permet de vider automatiquement la corbeille à partir d’un temps déterminé. Plusieurs applications se lancent au démarrage du Macintosh, pourtant l’utilisateur n’exploite pas certainement tous ces programmes. Il sera donc nécessaire de supprimer régulièrement les fichiers inutiles. Pour conserver plus d’espace libre, il est aussi conseillé de sauvegarder les données sur un disque dur externe.

Recourir aux logiciels de nettoyage

Tous les utilisateurs de Macintosh ne sont pas rodés. Les débutants ne maîtrisent pas toute la complexité des tâches de maintenance. Pour les versions moins récentes, les scripts d’entretien ne démarrent que la nuit alors que les appareils sont généralement éteints dans cette période. Et la plupart du temps, il ne reste que 128 Go après les premières configurations. Cet espace de stockage peut s’avérer insuffisant au bout de quelques jours d’utilisation. Dans certains cas, il faudra réinitialiser l’ordinateur pour regagner de l’espace. C’est une procédure chronophage. Elle peut également causer la perte de certaines données sensibles. Heureusement, il existe des logiciels de nettoyage qui permettent de nettoyer rapidement et efficacement le Macintosh. Ce sont des programmes qui effectuent plusieurs tâches à la fois. Ils procèdent entre autres à la mise à jour des applications et à l’analyse des fichiers. Ils permettent à l’utilisateur de désinstaller les programmes qui méritent véritablement de l’être. Des applications comme Clean My Mac X sont des logiciels sécurisés qui assurent la maintenance d’un Macintosh en un clic. Ce logiciel ne supprime pas automatiquement les fichiers, une autorisation de l’utilisateur est requise avant l’opération. C’est une plateforme ergonomique qui centralise les tâches de maintenance les plus complexes.Vous pouvez lire l’article complet.

Archiver les fichiers peu utiles

La méthode d’archivage permet de gagner davantage d’espace sur son Macintosh. La technique revient à identifier les fichiers très peu utilisés. Il ne sert à rien de les garder sur le bureau. En les déplaçant dans les archives, le disque dur se libère. Pour cela, il faudra réorganiser ses fichiers en triant les plus utilisés de ceux qui le sont moins. La prochaine étape consistera à la compression des données peu exploitées. Elles seront converties en fichiers ZIP.