Comment bien choisir son blouson

Été comme hiver, votre blouson de moto est votre protection dès que vous êtes monté sur votre deux roues, que ce soit une moto ou un scooter. Il a un rôle de protection, tout comme une carrosserie sur une voiture.Vous ne circulez pas avec un habitacle qui vous entoure. Votre habitacle est votre blouson, alors prenez le temps de bien le choisir, bien sélectionner sa matière, sa coupe, ses fonctionnalités. En bref, il existe une multitude de critères à prendre en compte et une multitudes de blousons.

Cuir ou synthétique ?

On ne peut pas affirmer que telle matière est bien meilleure que l’autre. Chaque matière possède ses avantages et ses inconvénients. Aussi, il important de faire appel à des professionnels tels que chez Speedway pour vous orienter.Le look mythique du blouson de motard est le blouson entièrement en cuir, ajusté à la taille. Mais à présent, les blousons en textile sont de plus plus travaillés techniquement.

Les 2 types de blousons sont tous deux très valables. Le cuir est une matière qui sera un peu plus chère que le blouson textile. Mais en cas de chute, le cuir et le textile offre la même protection. En revanche, le blouson textile sera sûrement bon à jeter. Et si vous avez juste glissé sur la route, votre blouson en cuir sera éraflé, mais pas fichu.

Le choix du blouson dépend également de votre façon de rouler. Si vous êtes motard adepte de la vitesse et des sensations fortes, notamment dans les virages, vous allez plutôt vous orienter vers le blouson en cuir.Si vous êtes plutôt le motard tranquille ou bien en scooter, vous opterez plus pour un blouson en textile.

Attention, une des différences majeures entre le blouson en cuir et le blouson textile, est son entretien. Un blouson en cuir nécessite un soin particulier, il se fait avec un chiffon microfibre, de l’eau tiède et un peu de savon de Marseille. A l’inverse, un blouson en textile ne nécessite pas un entretien particulier.

Blouson ou veste ?

Nous sommes de nouveau confrontés à la même thématique : quel type de motard êtes-vous ? Le choix du blouson ou de la veste dépend également de votre façon de rouler. La veste est plus longue et plaira plus à des scootéristes ou des adeptes de motos type shopper.

Il est également plus facile de s’installer avec une veste longue sur un scooter que d’enjamber une moto.

Bien souvent, la veste ¾ est adaptée pour types de temps, elle protège mieux en cas de pluie et en hiver, elle est réputée plus chaude en raison de sa longueur.De plus, elle possède en général beaucoup plus de poches qu’un blouson.

Cependant, les blousons de moto ont énormément évolué, qu’ils soient en cuir ou en synthétique. De gros progrès ont été faits notamment au niveau thermique. Il existe 2 systèmes. Les fabricants proposent soit la solution doublure épaisse,soit la solution isolation thermo-alu, qui a l’avantage de pouvoir être enlevée

pour l’été.

Les 2 types de vêtements sont équipés de protection ou de poches pour intégrer les protections. Le choix va dépendre du goût et du confort que vous allez ressentir en les essayant. Attention à ne pas lésiner sur le confort, car il peut être à l’origine de diminution de l’attention, de fatigue supplémentaire.

Les finitions

Pensez à vérifier la protection contre la pluie : le blouson équipé d’une pellicule étanche, située sous le textile extérieur et qui permet d’évacuerl’eau. Le Gore-tex reste la matière la plus utilisée, un peu chère mais tellement efficace.Quand on pense au temps à moto, on évoque plutôt le mauvais temps, mais n’oubliez pas qu’en été, il est agréable d’avoir un blouson dit ventilé.Certains blousons sont équipés de zips de ventilation.

A vérifier sur votre vêtement : les pattes de serrage aux manches, aux cols, parfois à la taille, cela permettra d’éviter que l’air entre et provoque des battements. On les trouve avec le système Velcro ou à pression.Et si nous évoquions les poches… Indispensables, nécessaires, vérifiez bien que votre blouson ou votre ¾ en soit bien équipé. Qu’elles soient à l’intérieur ou à l’extérieur, elles ont toujours une utilité : papiers d’identité, téléphone,tickets de péage ou de parking. Attention à vérifier l’étanchéité des poches extérieures avant d’y placer des objets sensibles.

Pour terminer, prenez les bonnes mesures pour votre blouson, il ne doit pas être trop grand, car il ferait une prise au vent. Selon sa matière, il vous sera conseillé de le prendre soit très très ajusté, soit juste bien maintenu.