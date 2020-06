L’arrivée de Petit Frère – Un album aux Éditions Lito

« L’arrivée de Petit Frère » est un bel album à retrouver aux Éditions Lito. Petit Frère vient de naître, il fait la connaissance de ses parents et de sa grande sœur, comblés par son arrivée dans la famille. Avec son air canaille, il va nous raconter tout ce qu’il observe, autour de scènes amusantes inspirées de son quotidien.

L’album « L’arrivée de Petit Frère » est raconté par Agnès de Lestrade, également auteure d’autres livres éducatifs que je vous encourage à découvrir. Ici, elle relate les premières aventures de Petit Frère depuis sa naissance. Et c’est Petit Frère lui-même qui va nous raconter ce qu’il ressent et observe avec aplomb, un peu comme un adulte.

Nous remarquons très vite que derrière cette bouille d’amour se cache une personnalité plutôt affirmée.

Il commence par présenter sa famille. Sa maman, son papa, sa grande sœur et son chat. Il explique comment s’est déroulée sa naissance, faisant la joie de son papa et de sa maman. La narration est intéressante puisque ce ne sont pas les parents qui racontent ce qu’ils voient, mais bel et bien ce petit blondinet.

Vient ensuite sa rencontre avec sa petite sœur et le déroulement des premiers mois de sa vie.

La narration est drôle. Petit Frère n’hésite pas à se moquer de ses parents quand ils l’applaudissent lorsqu’il fait un rot ou lorsqu’ils passent leur temps à lui dire « Areuh, Areuh ». Le tout mis en valeur par les illustrations réalistes d’Emmanuelle Colin. Les personnages sont joliment représentés : la famille idéale. Il est facile de s’identifier aux différentes scènes : lorsque bébé est dans le berceau, sur la chaise-haute, sur le tapis de jeu, dans les bras de papa et maman.

« L’arrivée de Petit Frère » est le premier album d’une large collection nommée « Petit Frère ». J’aurai d’ailleurs l’occasion de vous en reparler autour de l’album « Petit Frère et sa grande sœur ».

Pour les enfants entre 2 à 4 ans pressées de découvrir les aventures de ce Petit Frère au grand cœur.