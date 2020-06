Géante – Histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté

Géante est une bande dessinée de Jean-Christophe Deveney et Nuria Tamarit, parue aux éditions Delcourt, en ce début de mois de juin 2020. Un récit complet de 200 pages qui présente l’histoire de Céleste, une géante qui va parcourir le monde pour découvrir la liberté…

L’histoire débute dans un univers Renaissance, alors qu’un bûcheron, comme à son accoutumée, avait travaillé depuis l’aube, en coupant les troncs et préparant le bois pour les futurs acheteurs de la vallée, fut interpellé par d’étranges cris. En effet, il remontait vers sa ferme, bâtie plus haut, sur les pâturages, et tandis qu’il longeait la Grande Ravine, des cris retentirent. Ce n’est pas la première fois que des voyageurs s’égaraient et chutaient dans les plis de la montagne. Le bûcheron avait, d’ailleurs, déjà porté secours à plusieurs personnes. Alors, le courageux homme commença à descendre, demandant à sa jument blanche de rester bien calme. C’est alors que le bûcheron se retrouva devant un voyageur bien grand, mais également très jeune. Il s’agissait d’un bébé géant, aux cheveux roux. Un bref instant, il songea à rebrousser chemin, face à l’ampleur de sa découverte, mais le bûcheron était également un père…

Le récit est assez captivant, présentant un conte initiatique et féministe, qui avec finesse et justesse aborde des sujets comme la différence, l’amour, la liberté et la quête de l’idéal. Céleste est un bébé géant, abandonné dans les bois, qui va être recueilli par une famille de bûcherons. Entourée de six grands frères, la petite dernière va apprendre à grandir autour de cette famille d’adoption, dans laquelle chacun lui apportera… Mais voyant ses frères, un par un, quitté le cocon familial, la géante se pose des questions et rêve de découvrir le monde. C’est alors une aventure pleine de rencontres bonnes et mauvaises, de découvertes et de sentiments, qui débute pour la jeune femme géante. La bande dessinée découpée en plusieurs chapitres se lit assez facilement, abordant différents sujets comme l’émancipation, la différence, l’amour, l’entraide, l’injustice, la religion, la liberté, le savoir, la peur… Le dessin est plaisant, assez simple, plutôt rond, épuré, néanmoins efficace, avec une touche de couleur pour l’héroïne aux cheveux roux et yeux bleus.

Géante – Histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté est un récit complet, une bande dessinée de 200 pages, paru aux éditions Delcourt, présentant un conte initiatique et féministe plaisant à lire et découvrir, d’une géante qui cherche sa place dans ce vaste monde, parfois hostile.