Comment rester bien au chaud chez soi en hiver ?

D’un naturel frileux, l’hiver et le froid qui l’accompagne sont vos bêtes noires. Entre la toiture, le sol, les murs et les ouvertures, il est pourtant facile de perdre toute la chaleur que votre habitation peut emmagasiner pendant la journée. Voici quelques conseils et astuces pour vous tenir chaud chez vous tout au long de la saison hivernale.

Fermer les volets et les rideaux au coucher du soleil



Durant l’hiver, la journée est plus courte et l’humidité tombe plus vite. Même si votre thermomètre affiche une température entre 19 et 23 °C, vous risquez fort de ressentir le froid si vous vous asseyez sur un canapé ou un fauteuil placé tout près d’une fenêtre à la paroi glaciale. La solution simple pour rester au chaud est donc de fermer les volets dès que le soleil se couche. De même, il est conseillé de mettre des rideaux plus épais à vos fenêtres pour que leur paroi glacée ne diffuse le froid. De ce fait, vous avez la garantie de passer une soirée confortable sans augmenter la température du chauffage.

Opter pour des solutions de chauffage efficaces et économiques



Pour vous tenir bien chaud pendant l’hiver, vous devez également disposer d’un chauffage efficace et économique pour que celui-ci ne devienne un gouffre financier. Les cheminées à foyer fermé offrent par exemple un rendement de 75 à 85 %. Outre le pouvoir de chauffe, leur confort et leur esthétique constituent des atouts non négligeables. Comme alternative, vous pouvez opter pour un poêle à gaz. Il présente un rendement plus élevé, surtout les poêles à accumulation. Par ailleurs, les modèles plus récents sont très design et stylés. Ils s’intègrent naturellement à votre décor intérieur pour apporter une touche d’esthétique supplémentaire.

Procéder à la chasse au courant d’air pour moins de déperditions



Malgré l’installation d’un système de chauffage moderne et performant, vous ne profitez pas encore d’un confort thermique optimal et votre facture grimpe toujours. Il est peut-être temps de procéder à la chasse au courant d’air. De nos jours, des solutions peu coûteuses existent comme un boudin au bas de la porte d’entrée, de nouveaux joints pour les fenêtres, un clapet antiretour pour la hotte, etc. Le mieux est toutefois de revoir l’isolation thermique de votre habitat avant que l’hiver n’arrive. Pour information, 30 % des déperditions énergétiques se font au niveau de la toiture. Il ne faut pas oublier les murs et les sols.

Baisser la température du chauffage et faire des exercices physiques



Contrairement aux idées reçues, il est déconseillé de monter le chauffage pour éviter d’avoir froid à la maison. La raison est simple. Votre organisme aura du mal à encaisser la variation de température quand vous sortez de votre cocon. Par conséquent, vous aurez froid. La température recommandée se situe entre 17 et 19 °C. Un autre moyen de rester au chaud est de bouger et de faire des exercices. En hiver, vous avez l’habitude de zapper le sport à cause du froid. Pourtant, pratiquer des exercices physiques pendant 30 minutes par jour favorise la circulation sanguine et aide votre corps à résister au froid.