Tandis que son fiancé tente d’échapper à la prison où il était enfermé, la belle Hélène Martin continue ses recherches par le biais du Duc de Chouvigny. Mais Les Chimères de Vénus sont bien loin d’avoir toutes livrées leurs secrets. Et, chacun de son côté, les deux amants vont être confrontés à d’étranges découvertes…

Second tome de cette trilogie d’aventures fantastiques, mêlant année 1900 et sauriens agressifs !

Une épopée passionnante à continuer le 10 mai 23 grâce aux Éditions Rue de Sèvres. (+14)

Le décor :

Hélène a réussi à embarquer sur l’Excelsior, le seul dirigeable assurant la liaison entre la Terre et Vénus. Son but, retrouver son fiancé au plus vite, en contournant régulièrement les avances du Duc de Chouvigny, également à bord, et se servir de lui.

Au milieu de la jungle luxuriante, en direction de la Nouvelle-Cythère, on retrouve les membres de l’expédition perchée dans les nacelles portées par les tricornes. Il faut dire qu’il veut mieux se tenir en hauteur dans cet environnement dangereux, où d’immenses sauriens peuvent attaquer à tout moment et s’offrir un délicieux repas.

À peine arrivées et installées dans un hôtel luxueux, Hélène et sa servante fomentent déjà un plan afin de se rapprocher au plus près de l’endroit où elles pensent retrouver Aurélien.

De leur côté, les évadés tentent de survivre grâce à leurs nouveaux « amis ». Il semblerait qu’ils parviennent à communiquer par télépathie avec Aurélien. C’est ainsi qu’ils parviennent à leur faire comprendre leurs besoins, et les créatures sont plutôt réceptives à leurs demandes. Également, elles n’ont de cesse de leur « montrer » une étrange montagne du Cap de l’aimant, où un étrange édifice existerait. Et, avec insistance, les créatures tentent de leur faire comprendre qu’il faut s’y diriger. Mais comment ? Évadés, épuisés, sans bâtiments pour traverser les mers, les deux hommes sont dans l’impasse.

Ce n’est sans compter sur une aide imprévue qu’ils vont être entrainés vers une inquiétante et mystérieuse découverte…

Le point sur la BD :

On continue avec grand intérêt cette aventure incroyable et fantastique, dans des mondes qui dépassent l’entendement. Les chimères de vénus sont un pur délire visuel immersif et majestueux soutenu par les graphismes et les couleurs d’Étienne Jung et de Thierry Leprévost. Ce mélange d’architecture, d’habits d’époque, parfaitement reconstitués, et de mondes “spielbergiens” dotés de dinosaures. Ou de créatures sorties de l’imaginaire, tous plus immenses et agressifs les uns que les autres est jouissivement beau et anxiogène, tout en étant fabuleusement grandiose !

Alain Ayrolles étale également son talent scénaristique, grâce auxÉditions Rue de Sèvres. Le rythme est soutenu pour cette aventure pleine d’émotions. On suit les pérégrinations de chaque groupe « d’explorateurs » vers un point commun mystérieux !!!

La mise en avant de cette héroïne bravant tous les dangers par amour, terriblement déterminée, absolument élégante et charmante est un délice. Accompagnée de cette servante aux échanges et expressions fleuries ajoutant ce côté absolument divertissant. (« Ce qui lui sort de la bouche (..) Lui est soufflé au cul », par exemple.)

La conclusion :

Une « série » chouchou, dont le troisième tome dévoile toutes ses énigmes. Les chimères de Vénus aux Éditions Rue de Sèvres explorent l’imagination. Et, contiennent tous les éléments d’une aventure à l’anatomie passionnante. Ce second tome signe une nouvelle fois un sans-faute : aventure, danger, humour cinglant, et créatures mystérieuses et/ou fabuleuses que l’on ne demande qu’à suivre !!!

Un coup de cœur pour cet univers, depuis le premier tome, et une attente insoutenable pour le prochain !!!