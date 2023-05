Volcans et séismes – Ed. Usborne

Volcans et séismes est un documentaire, de la collection P’tit curieux Usborne, paru en mars 2023, aux éditions Usborne. Un livre avec plus de 50 rabats à soulever, d’Emily Bone et Bao Luu, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir la force terrifiante des volcans et des séismes.

Le livre commence par une question, que les enfants pourraient poser. Ainsi le volcan trouve une définition, à travers un court chapitre. Il est expliqué que le volcan est une sorte de colline, ou de montagne du sommet de laquelle s’échappent parfois de la roche liquide et des gaz brûlants, venus des profondeurs de la Terre. Il faut savoir qu’il y a près de 1500 volcans sur les continents et un bon million, sous les mers. Lorsque des liquides et des gaz brûlants jaillissent, cela constitue une éruption volcanique. Des nuages toxiques s’échappent alors, et sont chargés de cendres brûlantes et de vapeur. La roche liquide brûlante est ce que l’on appelle la lave.

Ainsi, les deux premières pages viennent répondre aux questions simples sur le volcan et le séisme. Ensuite, des doubles pages ou pages simples proposent de découvrir, plus en détails, ces deux phénomènes impressionnants. Lorsque la terre tremble en ville, ou en bord de mer, des informations sont données, aux jeunes lecteurs curieux. Des questions trouvent ainsi des réponses en soulevant les nombreux rabats, ce qui amusera les enfants ! Le documentaire est ludique, invitant à découvrir ces forces terrifiantes de la terre, entre volcans et séismes. Deux catastrophes expliquées aux enfants, pour mieux comprendre ces phénomènes inquiétants et dangereux. Le dessin est très plaisant, il se veut réaliste, et reste coloré.

Volcans et séismes est un nouveau titre de la collection P’tit Curieux, des éditions Usborne. Un documentaire ludique qui vient présenter deux forces de la nature terrifiantes, les volcans et les séismes, à travers des questions et réponses adaptées aux enfants.

