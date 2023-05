En informatique, le format PDF (Portable Document Format) est un format de fichier qui est généralement très utilisé sur les documents de présentation sur Internet et aussi dans les échanges d’e-mail. Il est compatible avec tous les ordinateurs ainsi que tous les systèmes d’exploitation. Il garantit la sécurité lors du partage de documents et préserve leur intégrité. Si vous voulez donc convertir un fichier en format PDF, voici fournies ci-après les solutions efficaces.

Conversion d’un document en PDF, comment faire ?

Pour convertir votre document en PDF, de nombreuses solutions existent. Soit, vous utilisez les programmes Office afin de convertir votre fichier au format et de pouvoir les imprimer ensuite chez un imprimeur, soit, vous utilisez un convertisseur de PDF rapides et petits comme SwifDoo PDF.

En effet, SwifDoo Pdf est très apprécié par un grand nombre d’utilisateur en raison de son efficacité et de sa rapidité dans la conversion des fichiers PDF (textuels ou numérisés) en documents Microsoft Office pouvant être modifiés. De manière plus puissante, il peut également convertir PDF en Word (doc/docx), en PowerPoint (ppt), en Excel (XLS/XLSX) ou vice-versa.

Le convertisseur SwifDoo PDF est aussi connu dans l’exportation facile et rapide d’un PDF en fichier PNG, JPG, BMP et TIF. Pour plus d’efficacité, il est possible pour les utilisateurs d’ajouter plusieurs fichiers et d’effectuer par lot des tâches de conversion. Lorsqu’il s’agit de fusionner ou de diviser un PDF, SwifDoo PDF se montre assez puissant. Fusionner JPG en PDF devient pour vous beaucoup plus simple et rapide.

Pourquoi convertir un fichier au format PDF ?

L’utilisation d’un format PDF est nécessaire pour que le fichier puisse avoir le même aspect sur tous les ordinateurs, pour qu’il puisse être moins volumineux et avoir un format standard. Le format PDF est un format vectoriel qui conserve la mise en page, les images, la police de caractères et tout le contenu du document. Qu’il contienne des liens, du texte, des formulaires, des images, des contenus audio ou vidéo, le fichier devient plus difficile à modifier, ce qui est très important pour sa protection. En effet, la sécurité est le principal atout du format PDF aujourd’hui que le vol d’information commence à se multiplier. Il est tout à fait possible de coder les fichiers en format PDF ce qui vous permet de bien les sécuriser. En utilisant un mot de passe, vos documents deviennent inaccessibles à n’importe qui.