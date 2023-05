Rosamée – Le château de l’Ombre

Le château de l’Ombre est le deuxième tome de la série Rosamée, des éditions Dargaud, paru en avril 2023. Une bande dessinée d’Ingrid Chabbert et Berny, qui présente la suite des aventures fantastiques et inquiétantes de Rosamée, entre interdit, liberté, engagement, amitié…

Rosamée se réveille dans la douleur. Elle se retrouve sur un étrange parterre, tente de se redresser. Une étrange personne, avec une cage à oiseaux sur la tête, vient à sa rencontre… Rosamée lui demande qui elle est et de la laisser tranquille. La femme explique qu’elle n’a pas avoir d’elle, qu’elle est venue pour l’aider et la soigner. La jeune fille ne se laisse pas faire, elle affirme qu’elle n’a pas besoin d’aide. Elle doit simplement retrouver son ami Gaspy, un grand et majestueux oiseau. Mais la femme pense que dans l’état de Rosamée, la jeune fille ne sera pas très utile à son ami. Mais l’héroïne reste sur ses gardes et continue de poser des questions. Elle reste suspicieuse. La femme tente de répondre, plus ou moins à ces questions, mais reste perplexe quant à certaines…

Rosamée se trouve dans un lieu étrange et inquiétant, avec deux personnages surprenants et troublants. Une servante et un maître, comme une ombre menaçante, qui va pousser Rosamée à se révéler. La jeune héroïne ne recule pourtant devant rien pour retrouver son ami Gaspy, affrontant les dangers, les uns après les autres. Ce deuxième tome est réellement en contraste avec le premier, présentant une île sombre et hostile, aux créatures effrayantes… Les notions d’interdit, de secret, de liberté, d’engagement et d’amitié viennent agrémenter le conte plutôt bien mené. En effet, la bande dessinée est bien rythmée, avec du suspense, quelques terreurs, des révélations et d’action. Le dessin est toujours plaisant, avec un découpage efficace, un trait moderne et des personnages expressifs.

Le château de l’Ombre est le deuxième tome de la trilogie Rosamée, des éditions Dargaud. Un album qui présente la transgression de l’interdit et de tout ce qui peut en découler par la suite, à travers une aventure fantastique, dans laquelle l’héroïne va devoir affronter de nombreux dangers.

Lien Amazon