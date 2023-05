Les Horizons Amers – Voyage en Terre Australe aux Éditions Robinson

Partagez





Lorsqu’un jeune officier de la Royal Navy décide de prouver que la future Australie est une île, il ne sait pas encore ce que ces Horizons Amers lui réservent !! Et pourtant. La vie de Matthew Flinders va être complètement impactée par la longue expédition qu’il va effectuer. Contre vents et marées. Sur son bateau, comme dans son affect. Mais également, contre la société et ceux qui veulent s’approprier cette découverte…

Une biographie, en one shot, de l’histoire d’un homme passionné qui va tout sacrifier pour prouver sa théorie.

À découvrir aux Éditions Robinson, à partir du 10 mai 23. (+16)

Le décor :

Juin 1810, Colonie du Cap.

Quatre montures galopent dans la lande entre False Bay et Table Bay. Les heures comptent. Malgré un orage menaçant au-dessus de leur tête, un quatuor de cavaliers, dont le jeune Matthew Flinders, navigateur et cartographe, sont prêts à tout pour rejoindre un navire en partance pour l’Angleterre.

Malgré leurs efforts, les montures sont épuisées. Il faut faire une halte et Matthew accepte mal cette « perte de temps ». Mais c’est ça, où les chevaux mourront, pour laisser les trois officiers qui l’accompagnent perdus avec lui au milieu de cette nature ingrate.

Il repense à cet étrange et charismatique capitaine français, il y a des mois plus tôt. Il se demande si sa vie doit toujours être une sorte de compétition…

Mais trêve de rêveries. Il faut reprendre la route…. Et c’est avec un énorme déchirement, qu’arrivés sur la plage de Table Bay, chacun constate que le navire est déjà bien loin …

Londres, novembre 1800…

Le président de la Royal Society donne ce jour un merveilleux banquet. L’occasion pour la future Madame Flinders, de placer son cher et tendre, en entretien avec ce Joseph Banks, afin qu’il lui explique sa théorie : le port de la Nouvelle-Galles et la côte de la nouvelle-Hollande ne sont que les deux bordures d’une immense île !!!…

Le début d’un périple de plusieurs années et de la naissance de la future Australie…

Le point sur la BD :

Presque toute une vie d’homme adulte à essayer de se battre contre tous les éléments de la nature. De la société et de ses « courses au savoir », ou courses au pouvoir. Sacrifiant sa vie affective, son amour, pour une passion qui lui ronge le cœur et l’âme. Oui, ce sont bien là des « Horizons Amers » que LF Bollée nous rend avec autant d’intensité que la mer sous un orage.

Le lecteur est pris dans ce récit de vie, cet acharnement comme une obsession, dont fait preuve le protagoniste principal. Son aventure. Ses mésaventures. La confrontation et la compétition permanente avec la France. Toutes les découvertes d’un territoire vierge, mais hostile dans un somptueux récit d’aventures mixant réalisme et drame.

Face à nous, le regard de Laura Guglielmo, qui capture la moindre émotion sur les visages des personnages. Nous transcende à travers les paysages, les rencontres hostiles et cette dévorante passion d’explorateur, aux Éditions Robinson.

La conclusion :

Les Horizons Amers aux Éditions Robinson est une œuvre passionnante et marquante. Les auteurs parviennent à exprimer en 150 pages, cette sorte d’arrogance dont ont fait preuve des hommes en d’autres temps, par rapport aux territoires inconnus pour définir leur appartenance. Et, comme Matthew Flinders, on finit les pieds sur terre à cause des enjeux sociaux, politiques et économiques. Mais, notre tête reste pleine de rêves, de pays inexplorés, de découvertes incroyables !!!