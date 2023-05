Magda cuisinière intergalactique – Le combat des cheffes

Le combat des cheffes est le deuxième tome de la trilogie Magda cuisinière intergalactiques, des éditions Sarbacane. Une bande dessinée de Nicolas Wouters et Mathilde Van Gheluwe, parue en avril 2023, qui présente la suite d’une compétition rude !

Tamaris est le berceau de la civilisation. Une terre des premières femmes et des premiers hommes, qui est gouvernée par une nature sauvage, aux multiples secrets. Tamaris est un lieu où le peuple humain, encore enfant, a découvert ses premières saveurs. Un endroit, où ils ont pu, également, rissoler leurs premières pommes de mer, éplucher leurs premiers échalions. La planète est dotée d’une faune et d’une flore merveilleuses. Parmi elles, se trouve un des éminents représentants de cet écosystème préservé, le poulican. L’animal chassé pour sa peau extensible, est désormais menacé de disparition. Cependant, hier soir, la galaxie toute entière a reçu une leçon et a décidé d’agir. Sur une tablette, Magda regarde les informations et zappe rapidement, lorsqu’elle constate que l’on parle d’elle.

L’aventure culinaire, et surtout le concours, se poursuit dans ce deuxième tome toujours aussi captivant et entraînant. L’héroïne, passionnée et maladroite, va devoir faire face à des épreuves de plus en plus difficiles, mais aussi à des concurrents redoutables. L’intrigue est pleine de rebondissements, offrant un bel univers fantastique, la lecture reste ainsi toujours plaisante et rythmée. La bande dessinée jeunesse assez dense est découpée en plusieurs chapitres, pour les jeunes lecteurs. Le récit reste moderne, abordant des thématiques qui touchent les plus jeunes, notamment l’écologie, l’engagement pour sauver les espèces en voie de disparition, ou encore les réseaux sociaux. Le dessin est original, avec un trait fin, plutôt rond, et caricatural, présentant des personnages expressifs.

Le combat des cheffes est le deuxième tome de la série Magda cuisinière intergalactique, des éditions Sarbacane. Un album drôle et entraînant, qui présente une petite cuisinière au grand cœur, qui va devoir se battre et trouver sa place au cœur d’un grand tournoi.

