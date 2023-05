Bientôt le 76e Festival de Cannes

Le 76e Festival de Cannes aura lieu du 16 au 27 mai. Le compte à rebours a donc commencé pour cette nouvelle édition qui s’annonce très riche. Ruben Ostlund, lauréat de la Palme d’Or avec « The Square » puis avec « Sans filtre » l’année dernière, présidera le jury. C’est Maïwenn, accompagnée de Johnny Depp et de nombreux autres acteurs, qui ouvrira le Festival avec son nouveau film en tant que réalisatrice, « Jeanne du Barry ».

Le jury présidé par Ruben Ostlund

Nous connaissons désormais les noms de celles et ceux qui accompagneront Ruben Ostlund dans la lourde tâche de désigner la 76e Palme d’Or. Il sera entouré de quatre femmes et de quatre hommes : la réalisatrice marocaine Maryam Touzani qui avait présenté l’année dernière « Le bleu du caftan » à Un Certain Regard, la scénariste et réalisatrice britannico-zambienne Rungano Nyoni, l’actrice et réalisatrice américaine qui a reçu un Oscar pour son rôle dans, Brie Larson, la réalisatrice française Julia Ducournau qui a remporté la Palme d’Or en 2021 pour son film « Titane », l’acteur français Denis Ménochet qui a été ovationné l’année dernière dans « As Bestas » présenté dans la section Cannes Première, l’acteur américain Paul Dano, l’écrivain afghan Atiq Rahimi et le réalisateur argentin Damian Szifron.

Le jury Un Certain Regard sera présidé par l’acteur John C. Reilly. Il sera accompagné d’Alice Winocour, Paula Beer, Emilie Dequenne et Davy Chou.

Le jury de la Caméra d’Or chargera de récompenser le meilleur premier film du Festival sera présidée par l’actrice Anaïs Demoustier.

Les films en compétition

Mardi soir, la cérémonie d’ouverture, présentée par Chiara Mastroianni, sera suivie de la projection du dernier film de Maïwenn. « Jeanne du Barry » promet une belle montée des marches avec la présence Johnny Depp dans le rôle de Louis XV.

Cette nouvelle édition marquera le retour du film de clôture. A l’issue du palmarès, les festivaliers pourront découvrir « Elementaire », la dernière production des studios Pixar.

Cette année, 21 films seront en compétition :

CLUB ZERO de Jessica HAUSNER

THE ZONE OF INTEREST de Jonathan GLAZER

KUOLLEET LEHDET de Aki KAURISMAKI

(LES FEUILLES MORTES)

LES FILLES D’OLFA de Kaouther BEN HANIA

ASTEROID CITY de Wes ANDERSON

ANATOMIE D’UNE CHUTE de Justine TRIET

KAIBUTSU de KORE-EDA Hirokazu

(MONSTER)

IL SOL DELL’AVVENIRE de Nanni MORETTI

(VERS UN AVENIR RADIEUX)

L’ÉTÉ DERNIER de Catherine BREILLAT

KURU OTLAR USTUNE de Nuri Bilge CEYLAN

(LES HERBES SÈCHES)

LA CHIMERA de Alice ROHRWACHER

LA PASSION DE DODIN BOUFFANT de TRAN ANH Hùng

RAPITO de Marco BELLOCCHIO

(L’ENLÈVEMENT)

MAY DECEMBER de Todd HAYNES

QING CHUN de WANG Bing

(JEUNESSE)

THE OLD OAK de Ken LOACH

BANEL E ADAMA de Ramata-Toulaye SY | 1er film

PERFECT DAYS de Wim WENDERS

FIREBRAND de Karim AÏNOUZ

(LE JEU DE LA REINE)

BLACK FLIES de Jean-Stéphane SAUVAIRE

LE RETOUR de Catherine CORSINI

A noter la présence de deux documentaires et de plusieurs films venant du continent africain.

La catégorie Cannes Première fera la part belle aux films français. Y sera présentés « L’amour et les forêts » de Valérie Donzelli, « Le temps d’aimer » de Katell Quillévéré, « Bonnard, Pierre et Marthe » de Martin Provost. Il y aura également les nouveaux films de Takeshi Kitano, Victor Erice, Amat Escalante et Lisandro Alonso.

De nombreuses stars attendues

Chaque soir, un très grand nombre d’invités foulera les célèbres marches menant au Grand Auditorium. Outre les membres du jury, le public, toujours très nombreux, pourra voir de nombreuses stars françaises et internationales. Lors de la cérémonie d’ouverture, Michael Douglas recevra une Palme d’Or d’Honneur pour l’ensemble de sa carrière. Durant ces douze jours, de nombreux acteurs, actrices et réalisateurs vont se succéder sur le tapis rouge : Natalie Portamn, Julianne Moore, Sean Penn, margot Robbie, Jude Law, Alicia Vikander, Isabella Rossellini, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Willem Dafoe, Mathieu Amalric, Léa Drucker, Adèle Exarchopoulos, Juliette Binoche, Benoît Magimel, Virginie Efira…..

Les films présentés hors compétition ne concourront pas pour la Palme d’Or mais apporteront leurs lots de vedettes internationales. Martin Scorsese viendra accompagné de Robert de Niro et Leonardo di Caprio pour présenter son nouveau film « Killers of the Flower moon ». Cate Blanchett devrait faire le déplacement pour le film australien « The new Boy » présenté à Un Certain Regard. Le réalisateur Sam Levinson viendra avec son duo Lily-Rose Depp et The Weeknd pour présenter sa série annoncée comme sulfureuse « The Idol ». Robert Rodriguez, qui n’est pas venu à Cannes depuis plusieurs années, présentera son thriller « Hypnotic » avec notamment Ben Affleck. Quant à Harrison Ford, il montera les marches sûrement accompagné de Mads Mikkelsen, Antonio Banderas et Phoebe Waller-Bridge pour le dernier volet des aventures d’Indiana Jones réalisé par James Mangold.

Le cinéma de la plage ouvert au public

Comme chaque année, le cinéma de la plage invitera le public, les accrédités comme les autres, à assister à des projections en plein air, la nuit tombée, confortablement installés sur des transats. Le programme de cette 76e édition s’annonce particulièrement alléchant. Nakache et Toledano seront là pour parler de leur film « Le sens de la fête » et rendre ainsi hommage à Jean-Pierre Bacri. Il y aura aussi e chef d’oeuvre d’Emir Kusturica « Underground », « La fureur du dragon » pour célébrer les 50 ans de la mort de Bruce Lee. On pourra voir aussi « Thelma et Louise ». Le réalisateur Jean Becker fera le déplacement avant la projection de « L’été meurtier ». Et puis, il y aura une avant-première exceptionnelle puisque sera présenté « Flo », le film que Géraldine Danon a réalisé pour rendre hommage Florence Arthaud. Stéphane Caillard qui interprète la célèbre navigatrice sera là, accompagnée d’une grande partie du casting.

Rendez-vous à Cannes du 16 au 27 mai.

Pour plus de renseignements sur la 76e édition du Festival de Cannes : www.festival-cannes.com