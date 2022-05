Chiruran, le septième tome

La série Chiruran, des éditions Mangetsu, se poursuit avec ce septième tome, paru en avril 2022. Un manga de Shinya Umemura et Eiji Hashimoto, qui présente la suite des aventures du Miburôshi Gumi, pleine d’action et de rebondissements.

Le vieux Shinpachi Nagakura poursuit son récit, pour la jeune journaliste Makoto Ichikawa, qui a fini par s’assoupir… Il allume une cigarette et explique qu’Abiru, Izô, Toshi et lui-même, à l’époque, n’étaient que des idiots. Kamo Serizawa ne l’était pas moins ! C’est pourquoi l’incident n’a pas pu être évité. La jeune femme se relève et demande s’il s’agit bien de l’assassinat qui a eu lieu à Yagi-Tei. Le vieil homme est surpris, il pensait que la journaliste dormait vraiment. Celle-ci tente de se reprendre, elle bégaye et affirme qu’elle tient bien l’alcool. Puis, elle supplie à l’homme de lui raconter la suite. Il reprend, expliquant, de nouveau, qu’à l’époque, ils étaient fous, mais que Kamo Serizawa l’était encore plus. L’incident de Yagi-Tei était plutôt une guerre menée contre un authentique démon.

La tension monte d’un cran, dans ce nouveau tome, avec les deux clans qui vont s’affronter, et certains personnages qui vont tout faire pour tenter de dénouer le vrai du faux. En effet, un traître se cache parmi eux, et il va falloir le trouver ! Un incident qui va provoquer une guerre totale au sien de la milice, offrant ainsi son lot d’action et de combats. Le manga est très bien rythmé et découpé, avec quelques scènes terribles et une tension qui monte crescendo. Les éléments se mettent en place, tout comme la vengeance, qui se prépare. L’humour est toujours un peu présent, offrant une belle dynamique de lecture, avec ces samouraïs forts, puissants, mais aussi attachants, qui réservent quelques belles surprises. Le dessin reste le même, avec un trait puissant et fluide, des personnages expressifs, des scènes d’action travaillées et un découpage efficace.

La série Chiruran se poursuit avec ce septième tome, des éditions Mangetsu, et offre quelques révélations. Le récit est captivant, plutôt bien mené, présentant une atmosphère trouble, avec deux camps en opposition, qui présage une guerre terrible à venir…

