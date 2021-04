Cigarette électronique : de nombreux avantages face à la cigarette classique

Cela fait quelques années que l’e-cig – abréviation de cigarette électronique – a fait ses débuts sur le marché, et n’a cessé d’attirer l’attention sur elle-même depuis.Pendant un certain temps, vous vous souviendrez certainement qu’il y avait une énorme dispersion de magasins dans lesquels étaient commercialisées des cigarettes électroniques de toutes formes et tailles, avec des liquides aromatisés pour tous les goûts, avec et sans nicotine, qui ont accueilli un public extrêmement hétérogène et vaste.

De nos jours, si vous voulez profiter au mieux des plaisirs de la cigarette électronique, vous pouvez trouver un e-liquide avec la nicotine sur les meilleurs sites de vapotage en ligne.

L’histoire de la cigarette électronique

La cigarette électronique, développée depuis 2003 en Chine, a été présentée au monde comme la grande solution pour arrêter de fumer et éviter tout dommage lié à la dépendance à la nicotine.

En fait, la cigarette électronique peut être consommée avec ou sans liquides contenant de la nicotine, ainsi qu’avec des arômes ou certaines substances vaporeuses qui simulent le nuage de fumée de la cigarette traditionnelle, sans toutefois les dommages relatifs à soi-même ou à son entourage.

Malgré tout, immédiatement après son introduction sur le marché, le débat sur la cigarette électronique s’est enflammé, et dans un sens se poursuit aujourd’hui, car malgré les efforts de chercheurs du monde entier. Les opinions sont toujours contradictoires quant à sa sécurité.

La science a montré que l’exposition aux substances toxiques diminue considérablement avec les cigarettes électroniques, mais n’est pas complètement éliminée.

Alors, en attendant une solution qui conduit à choisir le non nocif au lieu du moindre dommage, on peut certainement dire que l’e-cig est la solution la plus adaptée pour réduire les dommages du tabagisme ou pour arrêter complètement. Voici donc ses plus grands avantages et les petits inconvénients inévitables.

Tous les avantages de la cigarette électronique

Lors de son arrivée sur le marché français, de nombreuses personnes ont prétendu qu’il s’agissait d’une simple solution temporaire, capable de susciter beaucoup d’enthousiasme dans les premiers stades, puis de perdre son charme.

En réalité, beaucoup de ces personnes ont dû changer d’avis, car la défaillance de nombreux magasins était principalement due à la saturation du marché. Même aujourd’hui, les e-cig sont très répandues et certaines données montrent que leur utilisation est même en augmentation. Tout cela est dû aux importants avantages que la cigarette électronique apporte… voici une liste (non exhaustive).

La fumée est presque entièrement liée aux gestes et la cigarette électronique permet de la mimer sans conséquences majeures sur leur santé.

L’opinion de nombreuses personnes qui ont perdu l’habitude de fumer c’est que le goût de la fumée est dégoûtant, et ce qui maintient l’habitude vivante, ce sont principalement les gestes.

Certains semblent des facteurs négligeables, mais ils sont très pertinents. L’habitude de placer la cigarette entre l’index et le majeur, le contraste de couleur entre le papier blanc et le filtre jaune et le contact avec les lèvres sont des éléments qui, chez de nombreux individus, génèrent un certain charme et sont fondamentalement à la base de l’habitude de fumer.

Les cigarettes électroniques peuvent imiter efficacement une cigarette : certains modèles ont la même apparence, elles peuvent être placées entre deux doigts et portées à la bouche ; dans certains cas, il y a même une lumière qui imite l’augmentation d’intensité de la ligne de combustion au fur et à mesure de l’aspiration.

De ce point de vue donc, la fumée de la cigarette électronique n’est pas de la vraie fumée. Le terme le plus approprié pour définir le cloud généré par la cigarette électronique est en fait la vapeur, à tel point que de nombreuses personnes passionnées par le secteur parlent de la vape, comme une alternative au tabagisme.

Cette définition n’est pas sans importance ni fondement, et trouve une explication chimique : la fumée de cigarette, en fait, est générée par la combustion à haute température, ce qui provoque la formation de composés toxiques pour l’organisme tels que certaines amines, qui sont aspirés avec le tabac, et les dérivés, qui sont également toxiques.

Ceux à la base de la cigarette électronique, par contre, est un phénomène de vaporisation, qui dérive exclusivement de l’eau.

En pratique, donc, avec la cigarette électronique, vous ne faites que vaporiser de l’eau distillée, qui apporte avec elle toutes les substances volatiles, qui sont alors perçues dans la bouche.

C’est cette idée révolutionnaire qui a résolu les problèmes de nombreuses personnes.

La cigarette électronique apporte un avantage économique non négligeable. Cet aspect ne doit pas être négligé, notamment en raison de la hausse des prix que les cigarettes classiques ont subis en France ces dernières années.

La cigarette électronique apporte un avantage économique non négligeable. Cet aspect ne doit pas être négligé, notamment en raison de la hausse des prix que les cigarettes classiques ont subis en France ces dernières années.

La cigarette électronique a un coût marginal plus élevé qu'un paquet de cigarettes, c'est incontestable, mais si l'on considère la fréquence à laquelle les flacons sont achetés – surtout si l'intensité de la résistance est réduite – il est certainement possible d'observer une augmentation considérable de leurs finances.