Les meilleurs sites pour choisir ses composants pour PC !

En général, on monte son propre PC quand on est déjà un gamer avec quelques temps d’expérience. Pourtant, même pour les débutants, il y a énormément d’avantages à monter son PC soi-même.

Déjà, vous serez certain d’avoir une machine adaptée parfaitement à l’utilisation que vous en ferez. Vous choisissez tous les composants en fonction de votre intensité de jeu, des jeux auxquels vous jouez, des performances que vous voulez atteindre.Évidemment, vous choisissez aussi le design et vous aurez un style sur mesure, unique en son genre.Contrairement à ce que l’on croit, monter soi-même son PC ne coûte pas tellement cher, car vous êtes maître de votre budget et vous faites totalement selon vos moyens.

Vous connaîtrez chaque composants et en cas de panne il sera bien plus facile de réparer vous-même votre pc (ou de le faire réparer), et c’est pareil pour l’upgrade, vous saurez facilement quels nouveaux composants ajouter pour booster vos performances.Et puis enfin, vous sentirez une grande sensation de fierté d’avoir bâti cette fabuleuse machine de vos mains, tout seul.C’est un peu comme lorsque vous jouiez aux lego ou aux mécano petit, mais en bien mieux.Et vous allez tout apprendre sur le fonctionnement d’un ordinateur, ce qui est gratifiant.

Voyons tout de suite aujourd’hui quels sont les meilleurs sites pour sélectionner ses composants lorsque l’on désire monter son pc soi-même

Les numériques.com

Les numériques.com est un bon site pour vous renseigner sur différents composants, où vous trouverez plus de 170 articles à ce sujet, et il y en a même sur les cartes graphiques 3D customs, ces pièces qui seraient potentiellement plus rapides et totalement silencieuses comparées aux CGU classiques.

Vous trouverez en plus des articles qui ont pour sujet l’amélioration de votre réseau.Il a aussi l’avantage de proposer un forum avec énormément de post, et qui est très actif. Dessus, vous pourrez glaner de nombreux conseils et astuces qui vous aideront à monter votre pc vous-même.Un point négatif cependant : ces dernières années, les numériques.com a énormément déçu ses lecteurs, car depuis que le site a été racheté en 2014, son seul objectif serait le profit, et ses visiteurs se plaignent d’être beaucoup trop harcelés par les publicités…

TT-Hardware

TT-Hardware.com est l’un des pionniers en France dans le monde des hardwares dès le début d’internet en 1997 !Il était reconnu comme l’un des meilleurs magazines en ligne de son époque ! L’actu autour du matériel informatique et ses reviews complètes sur les dernières cartes graphiques ont marqué les esprits ! TT-Hardware à collaborer de nombreuses années avec Rue du commerce, jeune startup à son époque.Après quelques années d’inactivité, TT-Hardware reviens à la charge avec de nouveaux reviews et comparatifs exhaustifs !

Vous trouvez enfin de nombreux tuto pour aider les gamers.

Materiel.net

Materiel.net est un site qui marque beaucoup de points grâce à son excellent design, c’est un site avec une génial qualité visuel, ce qui rend sa navigation très intuitive. On s’y repère vraiment très facilement.C’est un site marchand, sur lequel vous pourrez directement vous procurer vos composants en plus d’avoir accès à des comparatifs grâce à des filtres par nouveautés ou meilleures notes.

Vous y trouverez un excellent tutoriel qui vous détaille de A à Z comment monter votre pc vous-même avec 13 pages d’explications, de courtes vidéos pratiques et des astuces pour garder votre composition en parfait état ou bien la réparer vous-même s’il lui arrivait par malheur quelque chose d’imprévu un jour.C’est un site adoré par ses utilisateurs, qui lui attribuent l’excellente note de 4 sur 5 sur Trustpilot, basée sur plus de 16’535 reviews.

Tom’s hardware

Tom’s Hardware est un site américain basé à New York, qui possède des filiales anglaise, australienne et canadienne. Le groupe propose des contenus communs mais chaque filiale a aussi ses propres contenus spécifiques.

Le mauvais point est que ce site n’existe qu’en langue anglaise, ce qui vous empêchera peut-être d’en profiter pleinement.Il possède lui aussi un forum très actif où s’échange de nombreuses astuces.Des articles comparatifs sur les composants sont publiés environ une fois par semaine, et il y a aussi des articles qui passent en revue les dernières sorties gaming du moment.

Si vous êtes débutant dans le monde du gaming, c’est le site qu’il vous faut. Vous y trouverez de nombreux articles sur le sombre vocabulaire des gamers, sur le jargon compliqué qu’ils utilisent et que l’on a du mal à comprendre lorsque l’on est novice.Tom’s Hardware a aussi une chaîne YouTube où il y a des reviews en vidéo avec des démonstrations, en anglais évidemment.C’est un site indépendant, qui vit grâce aux achats de ses lecteurs.

Pour conclure

Vous avez tout ce qu’il vous faut avec ces 4 sites qui sont parmi les meilleurs pour savoir quels composants sélectionner.Sachez-le, créer son propre pc est un vrai plaisir auquel vous deviendrez vite accro. Une fois que vous aurez monté un pc vous-même, vous aurez du mal, si vous désirez le changer, à aller en acheter un de série en magasin.

Et nous le répétons encore, contrairement à ce qui se dit trop souvent, monter son propre pc ne coûte pas si cher, et vous obtenez quelque chose d’unique, qui vous distingue et que vous êtes seul au monde à posséder.