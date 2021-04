Le porno gay pourrait être plus présent dans votre répertoire sexuel

Si regarder du porno n’est pas forcément révélateur de vos tendances sexuelles personnelles, si vous en êtes un consommateur amateur de ce type de porno, vous êtes peut-être plus ouvert d’esprit que vous ne le pensez.

En tant que produits et expressions des années 90, “garde cela gay“, “ne sois pas gay” et “gay” tout court sont devenus des expressions familières pour désigner quelque chose de très détachées de la sexualité. En fait, il y a eu une époque super glauque où “tu es tellement gay” était même l’affirmation affectueuse que presque toutes les femmes cisgenres de mon époque donnaient à leurs partenaires hétérosexuels. Bien que les temps aient définitivement changé, et que nous soyons tous hyper conscients des problèmes dans la société, que ce langage représente, quelque chose de bénéfique semble rester.

Et ce quelque chose était une normalisation sociale continue de l’homosexualité, de la bisexualité et de la fluidité sexuelle. Aujourd’hui, des sites Internet comme Porndoe diffusent du porno bisexuel et gay en quantité presque égale à celle du porno hétéro. Environ 8 % des personnes s’identifiant comme hétéro aux États-Unis ont admis avoir fait des rencontres bisexuelles, et selon une vaste enquête nationale américaine réalisée en 2019, le nombre d’adultes parfaitement à l’aise avec les relations homosexuelles/bisexuelles a quadruplé par rapport au nombre de ceux qui avaient un quelconque sentiment de froideur dans les années 90. Ce qui signifie que les nouvelles générations sont de plus en plus à l’aise avec l’idée de la fluidité sexuelle – et pas seulement dans leurs pornos préférés, mais aussi dans la pratique et la culture.

Les hommes hétérosexuels regardent également du porno gay

Dans le monde sauvage, merveilleux et parfois assez croustillant du porno, la plupart des gens semblent croire que la façon dont vous vous orientez sexuellement est directement liée au type de porno que vous regardez. Cela signifie que les homosexuels regardent du porno gay, que les pédophiles regardent du porno Lolita et que les geeks de science-fiction s’en tiennent à des vidéos en lien avec leurs films préférés, ou quelque chose du genre. Mais en réalité, ce n’est absolument pas vrai. Vous voyez, le porno représente le fantasme, pas la vie réelle. Pensez au fait que vous aimez un bon thriller. Avez-vous l’intention de jouer les John Wayne Gracey dans le monde réel ? Peu probable. Vous aimez peut-être les jeux de rôle, cela signifie-t-il que vous vivez réellement dans un royaume de beautés enchantées du lundi au vendredi ? Aussi, peu probable.

Le problème avec les fantasmes – sexuels ou autres – c’est qu’ils n’illustrent pas nécessairement nos désirs les plus profonds, ceux de la vie réelle ; au contraire, ils évoquent simplement les choses qui nous occupent mentalement. Des choses qui enflamment notre imagination et nous donnent accès à un monde ludique distinct du nôtre. C’est quelque chose dont nous avons tous besoin en ce moment. Le porno n’est pas différent. En fait, on a découvert qu’environ un homme hétéro sur cinq regarde du porno gay. Tout en continuant à vivre pleinement leur vie d’hétéro, sans aucune compulsion refoulée. Juste le courage d’admettre que dans leur monde de fantasmes, ils aiment se mélanger un peu. Et vraiment, il n’y a pas de honte à ça.

Les femmes hétéros aiment l’homoérotique

Les femmes ne sont pas seulement des hétéros qui s’adonnent à l’amour entre hommes, elles sont aussi de grandes amatrices de porno gay et de tout ce qui se trouve entre les deux. Alors que l’on ne sait toujours pas que les femmes regardent du porno, on constate que les femmes utilisent des termes de recherche comme “cunnilingus” et “lesbienne” plus souvent que les hommes, respectivement de 901% et 132%. Comme il est très peu probable que les communautés lesbiennes soient les seules à utiliser les sites pornographiques en streaming, il est plus probable qu’il y ait un tas de femmes hétérosexuelles qui veulent juste regarder un bon vieux porno gay pour faire tourner leur moteur de fantasmes.

En fait, il a été constaté que les sélections pornographiques des femmes sont beaucoup plus souples que celles de l’homme moyen, s’intéressant à toutes sortes de corps faisant toutes sortes de choses, alors que les hommes ont tendance à rester dans la voie “gros seins, cheveux blonds”. Ce qui pourrait aller dans le sens de plusieurs études suggérant que les femmes ont des identités et des appétits sexuels beaucoup plus souples, ce qui devient de plus en plus vague avec l’âge.

Quasiment tout le monde regarde du porno bisexuel.

La vérité est que, que vous soyez prêt ou non à prendre le train en marche dans la vie réelle, l’idée d’orgies, de trios ou d’expériences sexuelles tumultueuses et à multiples facettes séduit une grande majorité de personnes. Le sexe en groupe, la sexualité à trois, les rapports bisexuels simultanés, quel que soit le nom qu’on lui donne, sont des activités qui intéressent un grand nombre d’hommes, environ 82 % selon une étude. Ce qui pourrait suggérer que les hommes – et pas seulement ceux qui possèdent un vagin – sont beaucoup plus à l’aise avec les sexualités souples qu’on ne le pensait au départ.

Mais comme les trios ne poussent pas sur les arbres (désolé, mais vous avez de la chance, le porno existe), la plupart des gens qui sont excités par l’idée se dirigent vers l’humble plateforme pornographique en ligne pour prendre leur pied. Dans presque tous les pornos à trois, qu’il s’agisse de plans femme-femme-homme ou homme-homme-femme, il y a presque toujours un élément de bisexualité dans ce qui se passe à l’écran. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il existe un monde entier de bisexuels coincés dans le placard, mais plutôt que la sexualité n’est peut-être pas aussi binaire que nous le pensions tous