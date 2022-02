Classiques de laurent Galinon

Laurent Galinon vient de publier aux Editions Hugo, Classiques, le premier livre français sur les Classiques du cyclisme.

Le livre s’intéresse principalement aux classiques les plus prestigieuses, les Monuments du cyclisme : Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et Tour de Lombardie. La Flèche Wallonne est aussi mentionnée.

DES LIEUX DE CULTE

Pour chacune de ces courses mythiques, Laurent Galinon présente les lieux cultes, qui sont patiemment attendus par les supporters. Que serait Milan-San Remo sans le Poggio, le Tour des Flandres sans le Mur de Grammont, Paris-Roubaix sans la trouée d’Arenberg, le mur de Huy à la Flèche Wallonne? La Redoute est une montée stratégique pour Liège-Bastogne-Liège. Le passage au pied de la Madonna del Ghisallo fait partie du charme du Tour de Lombardie.

DES CHAMPIONS MYTHIQUES

Ces classiques qui font partie des plus belles courses de la saison cycliste font l’objet de convoitise par les plus grands champions. Eddy Merckx a gagné 19 monuments. Fausto Coppi, Bernard Hinault et tous les grands noms du cyclisme se sont illustrés sur ces courses.

Ce livre de Laurent Galinon est un beau cadeau à offrir aux passionnés de cyclisme. Ils y trouveront de nombreuses anecdotes, et le palmarès complet de ces courses.