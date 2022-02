Le chat Pitre – 5 histoires à chavourer

Le chat Pitre est un roman de Florence Hinckel, illustré par Joëlle Passeron, paru aux éditions Nathan, en janvier 2022. Un livre qui regroupe cinq histoires amusantes, racontées par un chat nommé Pitre, personnage attachant, atypique et rigolo.

Il s’appelle Pitre. Le félin pense que cela aurait pu être pire… D’ailleurs, il se demande qui a bien pu choisir son nom, dans la famille. Peut-être Sidonie, elle a huit ans, c’est sa préférée ! Elle lui parle souvent, et gentiment. L’autre, par contre, est un monstre. Joan a à peine quatre ans mais est affreux ! Les deux parents s’appellent Jérôme et Hélène. L’homme est un peu maniaque, lorsqu’il voit le chat arrivé, il a toujours un regard anxieux qui se dirige vers la brosse antistatique. Hélène travaille dans un zoo, elle revient donc avec diverses odeurs animales qui donnent le vertige au félin. Ces quatre êtres humains habitent chez lui, et la cohabitation n’est pas toujours facile.

C’est un drôle de chat qui est à découvrir dans ce roman jeunesse, à travers cinq histories différentes, bien découpées en plusieurs chapitres, pour une lecture plus aisée pour les enfants. Les récits sont pleins d’humour, avec ce chat, narrateur de son histoire, qui raconte sa vie et ses aventures improbables. Son regard sur le monde et les êtres humains est amusant, tout comme ses réflexes, ses envies et ses aventures. Un recueil qui regroupe cinq histoires de Pitre, un chat, pas comme les autres, et drôle. Les aventures sont diverses, du concours de beauté jusqu’à aller dans l’espace, pour un moment de lecture simple, amusant, avec quelques jeux de mots. Le roman est accompagné de quelques illustrations toutes aussi plaisantes.

Le chat Pitre est un roman jeunesse des éditions Nathan, qui regroupe cinq histoires du félin. Un recueil amusant, pour découvrir ou redécouvrir ce chat amusant, dans des aventures aussi diverses qu’amusantes et improbables, qui feront passer un bon moment de lecture distrayante.