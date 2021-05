Clebs ! – Pas de chienchien pour sa Mémère

Pas de chienchien pour sa Mémère est le premier tome de la nouvelle série Clebs !, des éditions Soleil. Cette série est la première d’une nouvelle collection, Soleil POP, qui propose des albums de gags enrichis, avec une touche d’émotion et de nostalgie joyeuse.

Marvin s’approche de Tara. La petite chienne est étonnée de voir son ami. En effet, elle ne l’avait pas reconnu, elle l’avait pris pour un hérisson. Elle lui demande alors s’il a changé de toiletteur. Marvin s’explique alors, il conseille de ne jamais pisser sur une clôture électrifiée !

Aldo, est en train de faire la cour à quelqu’un, à sa manière. Il affirme que dès qu’il l’a vu, il a craqué. Ils sont faits l’un pour l’autre. Il explique aussi qu’il a comme un don pour sentir ça, un feeling ! Il l’a kiffe grave et ça c’est ce que l’on appelle l’amour. Enfin, il demande ce qu’elle en pense. C’est à ce moment-là, qu’un oiseau affirme et pense que le chien devrait aller voir un bon opticien.

Ce sont de courts strips qui sont à découvrir, présentant des gags qui s’enchainent, autour d’un groupe de chiens. Des héros en tous genres, meilleurs amis de l’homme qui possèdent chacun un caractère bien particulier. En effet, il y a un serial lover myope, un chasseur maladroit, un crétin, une fashion victime, une chienne astronaute… Tout un monde fou, qui forme un groupe de clebs improbables et surtout amusants. La bande dessinée révèle donc des strips courts et efficaces, autour de ces animaux maladroits, idiots, mal voyants, tentant parfois d’offrir le meilleur d’eux-mêmes. Le recueil de gags remet en avant le meilleur ami de l’homme, dans cet album, avec des races différentes, jouant ainsi sur leur trait physique, et accentuant la chose, avec leurs traits de caractère. Le dessin est simple, avec un trait fluide, dynamique et expressif.

Pas de chienchien à sa Mémère est le premier tome d’une nouvelle série pleine d’humour canin, Clebs !, des éditions Soleil, qui présente aussi une nouvelle collection, Soleil POP. Un album drôle, décalé, présentant des héros particulier, aux caractères singuliers à travers des situations improbables.