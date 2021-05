Rencontre avec Audrey Fleurot, marraine de la troisième édition du Festival des Jardins de la Côte d’Azur

La troisième édition du Festival des Jardins de la Côte d’Azur vient de commencer. Pendant près d’un mois, les curieux et les amoureux des jardins pourront visiter les créations paysagères éphémères sur le thème « Jardins d’Artistes » dans différentes villes du département ainsi qu’à Monaco. Cette année, la marraine de cette nouvelle édition est la comédienne Audrey Fleurot. Elle était présente durant tout le week-end d’ouverture du Festival et a visité l’ensemble des créations paysagères en compagnie des différents jurys. Lors de l’inauguration du Festival, nous avons pu la rencontrer à Nice, dans le jardin Albert Ier, quelques heures avant qu’elle ne dévoile le palmarès.

Le Festival des jardins, une parenthèse enchantée pour Audrey Fleurot

La comédienne, à l’affiche de la série HPI sur Tf1, a fait part de son plaisir à être sur la Côte d’Azur durant ce week-end. Bien qu’elle soit déjà venue à plusieurs reprises à Cannes notamment pendant le Festival du Film ou Canneseries, elle regrette de ne pas connaître suffisamment la région. Ce week-end lui aura donc permis de découvrir quelques-uns des plus beaux sites du département, à l’occasion des visites des jardins. Et puis, elle nous a confié que «comme beaucoup de Parisiens, le jardin est l’un de [ses] nouveaux centres d’intérêt » . Elle a récemment acheté une maison en Normandie avec un très grand jardin mais elle le reconnaît : « je n’y connais absolument rien donc je me suis dit que j’allais pouvoir glaner plein d’informations, plein d’idées et plein de cartes de visites ! ».

Elle a beaucoup apprécié ce week-end passé sur la Côte d’Azur et a pris son rôle au sérieux : « Chaque jardin est un petit eden, une petite parenthèse qui raconte à chaque fois son histoire ». La thématique choisie cette année, « jardins d’artistes », l’intéressait particulièrement et elle a trouvé « très magique la façon dont chaque créateur a interprété cette thématique ».

La comédienne, sensible à la nature et au respect de l’environnement, a à cœur de transmettre ces valeurs à ses enfants. Elle appartient à une génération qui n’a pas été assez sensibilisée au respect de l’environnement et elle se réjouit que « cela se mette facilement et naturellement en place chez les plus jeunes ».

Audrey Fleurot est Morgane, l’héroïne de HPI, la série à succès de TF1

Après cette « parenthèse enchantée », comme elle définit elle-même ce rôle de marraine du Festival, elle reprendra le chemin des tournages. Elle vient de conquérir le cœur de plus de onze millions de téléspectateurs dans le rôle de Morgane, l’héroine de la série à succès de TF1, HPI : « un rôle merveilleux, qui me tient très à cœur, sur lequel j’ai beaucoup travaillé. J’ai eu peur que Morgane ne rencontre pas son public et qu’elle ne plaise qu’à moi ! Quelques jours avant la diffusion, j’étais stressée parce que jusqu’à présent, j’étais toujours dans des séries chorales. Tout ce que l’on m’avait proposé ne me convenait pas. J’attendais un peu mon héroïne et j’ai eu un vrai coup de foudre pour cette Morgane. J’ai eu l’impression de bien la connaître et à la fois de ne pas l’avoir déjà vue donc je suis en joie totale du succès de la série. » Que les fans de Morgane et d’Audrey Fleurot se rassurent : il y aura bien eu saison 2. Comme elle nous l’a confié, cet immense succès va leur « donner la liberté de faire une nouvelle saison encore plus déjantée ! ». On a hâte.