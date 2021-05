Vivez l’aventure – Les 100 trésors de Jack la tornade

Les 100 trésors de Jack la tornade est un nouvel album de la collection Vivez l’aventure, des éditions 404. Un livre pour les jeunes lecteurs, à partir de 7 ans, qui propose de devenir le héros de cette aventure truffée d’énigmes, et partir à la recherche d’un trésor !

Sam et Mary sont deux enfants d’un camp de vacances sur l’île Dorée. Il va falloir prendre leur rôle, pour parcourir cette aventure. Au premier soir de ce séjour, les animateurs ont organisé une veillée sur le thème des pirates. Autour d’un grand feu, les enfants écoutent avec curiosité la légende du trésor de Jack la tornade. Un trésor fabuleux que le pirate aurait caché sur l’île Dorée il y a des centaines d’années. Aucun aventurier, même les plus expérimentés, n’a pu trouver ce fabuleux trésor. Bercés par les péripéties folles de ces aventures, les enfants ont les paupières lourdes et le sommeil approche. Avant de poursuivre la lecture, il faudra choisir un personnage, Sam ou Mary…

De même, les jeunes lecteurs devront se munir d’un crayon et d’une feuille de papier, pour noter quelques informations importantes, tout au long de l’aventure à venir. En effets, des indices, casse-têtes et énigmes seront à solutionner et à noter. L’album est plaisant à découvrir, plutôt bien découpé, avec des rebondissements et un cheminement captivant, pour les enfants qui vont rapidement plonger dans cette chasse au trésor. Les héros explorent l’île, découvrant de nombreux indices, mais aussi des dangers, qui permettront ou pas de retrouver ce fabuleux trésor. La lecture est plaisante, les choix sont parfois nombreux, et les indices et énigmes agréables, plus ou moins difficiles, entre logique et observation. Le dessin est captivant, présentant un univers coloré, avec un trait fluide et plutôt rond, donc doux et agréable.

Les 100 trésors de Jack la tornade est un nouvel album des éditions 404, complétant ainsi la collection Vivez l’aventure. Un livre captivant, dont les enfants deviennent les héros, choisissant leur parcours, pour avancer, trouver des indices et tenter de mettre la main sur le trésor du pirate.