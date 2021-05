Lady Kildare, le premier tome

Lady Kildare est une nouvelle série des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome, paru en avril 2021. Un comic dense et captivant, de Brian Haberlin, Brian Holguin et Jay Anacleto, qui présente un récit mêlant horreur et fantaisie, avec des créatures mythiques transposées dans le monde moderne.

Une belle jeune femme commence sa journée. Elle regarde les gens marcher dans la rue. Elle aime la grande ville, les gens pressés, les secrets derrière les visages gris, les gens fatigués… Elle s’étire et sort une cigarette. Malheureusement, elle s’aperçoit qu’elle n’a pas de briquet. Elle demande à un passant s’il a du feu. L’homme, d’un certain âge, affirme qu’il n’en a pas et lui rappelle que cette saleté finira par la tuer. Alors, elle l’allume toute seule sa cigarette, de sa main sort une sorte de boule lumineuse, une boule de feu. Elle poursuit son chemin, se dit que c’est une belle journée, où l’on peut avoir l’impression que tout peut arriver. Enfin elle arrive devant une belle demeure, un vieil immeuble, ramasse son courrier. Elle constate que sa tante Bell lui a écrit. Elle survole rapidement la lettre, pensant à sa sacrée tante Bell et à Gwynnion, sa cousine devenue folle.

Après une journée fatigante et bien chargée, la jeune femme se rend dans un club privé, en soirée, pour retrouver des amis comme elle. Un endroit très spécial, qui n’est pas dans les guides touristiques, où des êtres étranges, fantastiques se retrouvent… Tout va bientôt basculer pour cette jeune femme, Kildare, qui va devoir enquêter sur un monstrueux massacre, mais aussi sur des créatures qui la poursuivent elle et son ami Pug. L’univers présenté est fascinant, oscillant parfaitement entre le monde moderne et le monde des fées, dont est originaire l’héroïne. La bande dessinée est très bien découpée, présentant trois récits, dont le premier, plus long est assez bien mené, captivant et haletant. Horreur et fantaisie se côtoient parfaitement dans cette réédition d’Aria, présentant un monde où fées, elfes, démons, magiciens tentent de trouver leur place et de protéger le monde des fées en déclin. Le dessin est magnifique, le trait est fin, fluide et dynamique, présentant un univers somptueux, travaillé et réaliste.

Lady Kildare est une nouvelle série des éditions Delcourt, un comic qui est une réédition des récits d’Aria. Un bel album, dense et captivant, onirique et décalé, présentant l’horreur dans le monde des fées, et de vieux ennemis qui se réveillent…