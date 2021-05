Un an d’avance, un roman Neuf

Un an d’avance est un roman de la collection Neuf, des éditions L’école des loisirs, paru en avril 2021. Un ouvrage de Cédric Ramadier, touchant et amusant, qui présente un jeune enfant qui tente de trouver sa place, une histoire d’amitié.

Le jeune enfant est le narrateur de son récit, il explique qu’il a un an d’avance à l’école. Sa tête n’est pourtant pas plus grosse que celle des autres. Aussi, pour se rassurer, il la mesure avec ses mains en se regardant dans le miroir. Hier, il a tracé la silhouette de ses deux frères sur la glace, avec le rouge à lèvres de sa maman. Ses frères sont plus jeunes que lui, ils sont plus petits, alors il s’est reculé pour adapter sa silhouette dans le miroir. Là, il s’est aperçu qu’il avait les mêmes proportions et que sa tête n’était pas plus grosse. Il se demande alors pourquoi il a un an d’avance…

Le récit est plaisant, adorable, avec le quotidien de ce garçon, Serge, à suivre. Un enfant qui se présente, lui et son entourage, surtout ses amis, et les camarades de classe. Il raconte aussi sa collection de vignettes Panini et la Coupe du monde de foot, qui va bousculer son quotidien. Le jeune héros tente de trouver sa place dans ce milieu scolaire, où il a sauté une classe. Il ne comprend pas vraiment pourquoi et mais arrive à se faire des amis. Alors qu’il ne lui manque qu’une vignette, les ennuis vont débuter pour le jeune garçon. Le roman est bien découpé, adapté aux jeunes lecteurs dès 8 ans, avec des chapitres courts, une narration plaisante, des dialogues pour un récit plus vivant. L’histoire est douce, amusante, accompagnée de belles illustrations doucement colorées.

Un an d’avance est un roman de la collection Neuf, des éditions L’école des loisirs, présentant Serge, un jeune garçon qui a un an d’avance, qui a sauté une classe, une histoire d’amitié et de recherches, notamment grâce à un album Panini.