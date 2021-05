Ravage – L’adaptation BD chez Glénat

Partagez





Ravage aux Éditions Glénat est une adaptation moderne du roman éponyme de Barjavel. Dans un futur proche, la technologie a rendu les hommes dépendants. En un instant, la civilisation s’effondre suite à l’arrêt soudain de toutes les sources d’énergies existantes dans le monde. Ceux qui veulent survivre s’organise. Mais, l’humanité retombe vite dans la bestialité.

Une trilogie disponible depuis le 17 Mars 21.

Le décor du troisième et dernier tome :

Des carcasses d’avions plantées au milieu d’un champ de panneaux solaires … On suit la fin du road trip, entreprit pour un retour aux sources. De Paris, au petit village de Provence qui verra s’épanouir la communauté du « Patriarche ».

Le petit groupe de François doit changer de stratégie : on laisse tomber les motos. Trop bruyantes, trop exigeantes en énergies, François préfère de loin que son groupe se déplace sans bruits et sans être dépendants, sur de simples vélos.

Mais, avant de pouvoir en récupérer assez pour tout le monde, il faut tout d’abord voler un des camions, entreposé dans un ancien magasin. Ils le rempliront facilement, et leur permettra de s’échapper plus vite. Car l’entrepôt est bien gardé et ceux qui y ont élus domicile comptent bien garder leur « trésor ».

Malgré quelques morts, et une course poursuite, la petite équipe parvient assez facilement à les distancer pour retrouver le reste du groupe.

Bien évidemment, dans la soirée, lors du repas, François se heurte une nouvelle fois à la désapprobation de certains sur cette idée. Un vote à mains levées s’organise …

Le point sur la BD :

Jean David Morvan prend, de nouveau, les rênes de ce dernier tome chez Glénat, pour le retraduire avec modernité. Certains passages du roman initial sont transformés, de façon à être plus adapté à notre époque. Et c’est là tout l’intérêt de cette trilogie de Ravage, qui ne reprend pas, exactement, le roman de base de Barjavel dans son intégrité. Mais, l’exploite de façon plus crédible !

Les dernières pages sont une mine de nouveauté à laquelle le lecteur ne s’attend pas, s’il a lu le roman d’origine. Le lecteur s’attache, malgré tout, aux personnages pendant ce road trip violent et sanglant : la raisonnable « Blanchette » fait preuve d’une sagesse et d’une patience infinie !

Rey Macutay et Walter accompagnent notre lecture de façon grandiose avec des illustrations et couleurs aussi brutes que le sujet. Ils nous plongent dans l’action grâce à des planches formidablement réalistes. Que ce soit pendant les affrontements ou pendant le « voyage », les plans sont originaux, et rendent toutes leurs « grandeurs » aux lieux traversés.

La conclusion :

Une trilogie incroyable qui n’a finalement de rapport avec le roman initial que le sujet principal : les débordements de la technologie et la folie des hommes ! Ravage aux Éditions Glénat est une adaptation « ré-inventée », qui me laisse sans voix, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement. Comme le livre, elle reste un must have à mettre dans sa bibliothèque !!