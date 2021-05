Palmarès de la troisième édition du Festival des Jardins de la Côte d’Azur

La troisième édition du Festival des Jardins de la Côte d’Azur a démarré dimanche 9 mai et se poursuivra jusqu’au 9 juin dans les plus beaux sites du département. Pendant près d’un mois, les amoureux des jardins mais aussi les curieux pourront découvrir les créations paysagères sur le thème « Jardins d’artistes ». Dimanche 9 mai, Charles Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes et la comédienne Audrey Fleurot, marraine de cette édition, ont remis les prix du concours, lors d’une cérémonie qui s’est tenue dans les jardins de l’Hôtel du Département.

Le palmarès de cette troisième édition

Durant tout le week-end, Audrey Fleurot, la marraine du festival, ainsi que tous les jurys, ont visité l’ensemble des treize créations paysagères en compétition, sur le thème « Jardins d’Artistes ». Ils se sont ainsi rendus à la Pinède Gould de Juan-Les-Pins, au jardin de la villa Rotschild à Cannes, au jardin de la villa Fragonard à Grasse, aux jardins Biovès à Menton, au jardin Albert Ier à Nice, et, pour la première fois, à Monaco, sur les terrasses du Casino.

Après avoir délibéré, les différents jurys ont décerné leurs prix lors d’une cérémonie qui s’est déroulée dans les jardins de l’Hôtel du Département des Alpes-Maritimes, en présence de Jean Mus, architecte paysagiste, porte-parole du Festival. Voici le palmarès :

Le prix du jury officiel a été remis à Catherine Baas et Christophe Tardy, pour « Complantation/Contemplation » installé à Cannes au cœur du jardin de la Villa Rotschild.

Le prix du jury presse a été attribué à Johanna Bonella et Abel Flosi pour leur création « Rendez-vous chez l’artiste », installée à Menton au sein des jardins Biovès.

Le prix du jury professionnel a été décerné à Johan Picorit et Ambroise Jeanvoine, pour « un aperçu de paradis », installé au cœur du jardin de la Villa Fragonard à Grasse.

Le prix Green deal en faveur de l’écoresponsabilité a été attribué àElodie Cottar et Marion Hintzy, pour leur création « La fibre artistique » installée au cœur du jardin de la Villa Fragonard à Grasse.

En plus de ces prix, les jurys ont décidé de décerner trois prix supplémentaires à leurs « coups de cœur ».

Le coup de cœur du jury officiel a été remis à « Folie Folia » situé à Cannes.

Le coup de cœur du jury presse est revenu à « La Fibre Artistique » situé à Grasse

Le coup de cœur du jury professionnel a été décerné au jardin « Danseuse plastique » situé à Antibes-Juan-Les-Pins.

Le Festival des Jardins ne fait que commencer. Jusqu’au 9 juin, vous pouvez venir découvrir et visiter ces créations artistiques, pleines de charme.