Comment améliorer rapidement son niveau en langue étrangère ?

L’une des principales difficultés de l’apprentissage d’une langue est d’acquérir une bonne aisance, suffisante pour pouvoir communiquer efficacement et obtenir davantage pour votre entreprise.

Souvent, malgré des années d’apprentissage, nous ne nous sentons pas assez en confiance pour nous détendre et nous laisser aller. Cela est dû à la crainte de mal prononcer les mots ou de faire des fautes de grammaire. Cependant, la perfection ne doit pas être l’objectif, votre capacité à parler et à communiquer couramment et avec un accent correct ne fera que s’améliorer avec le temps, et plus vous vous entraînerez – et ferez des erreurs – plus vite vous y parviendrez.

Voici quelques des conseils pour améliorer vos compétences en anglais

Parler, parler, parler : parler avec confiance et aussi souvent que possible, saisir toutes les occasions de converser. Ne soyez pas timide et n’ayez pas peur de faire des erreurs ! N’oubliez pas que plus vous pratiquerez, plus vous vous sentirez à l’aise et plus vous pourrez améliorer votre oral, votre vocabulaire, votre prononciation et votre aisance. Dans le même ordre d’idée, apprenez un nouveau mot chaque jour( ou plusieurs. Faites un effort conscient pour augmenter votre vocabulaire et cherchez des mots que vous ne connaissez pas dans le dictionnaire lorsque vous lisez ou écoutez du contenu en anglais. Essayez de les utiliser dans des phrases différentes, même si vous n’êtes pas sûr de le faire correctement. Faites-le jusqu’à ce que vous vous sentiez familier et que vous l’ayez intégré dans votre vocabulaire quotidien.

Générez également un processus d’immersion en écoutant de la musique, des vidéos ou de la radio en anglais pendant au moins quelques heures chaque jour sur le chemin du travail, pendant l’exercice ou même dans votre lit avant de vous coucher. Écoutez les documents dont vous avez la transcription afin de mieux les comprendre. Par exemple, vous pouvez regarder un film avec un son et des sous-titres en anglais ou faire des exercices d’écoute. N’hésitez pas à répéter à voix haute ce que vous entendez en essayant d’imiter la prononciation et habituez-vous à l’accentuation des mots. Écoutez d’abord le contenu plusieurs fois tout en suivant la transcription. Lisez ensuite le texte à haute voix et concentrez-vous sur la reproduction du rythme et de l’intonation. Ne vous inquiétez pas des mots que vous prononcez mal, essayez simplement d’obtenir un rythme fluide. Répétez le processus encore et encore.

La lecture est un excellent moyen d’enrichir votre vocabulaire. Concentrez-vous sur la compréhension du texte et sur la familiarisation avec la structure de la langue, sans penser à la grammaire. Essayez aussi de lire à voix haute, car cela permet à votre cerveau de se familiariser avec la langue et vous aide à améliorer vos compétences orales. Vous pouvez vous sentir très limité dans votre écriture au début, mais l’objectif principal de cet exercice est de vous habituer à communiquer des idées en anglais, sans ressentir la pression de parler à quelqu’un d’autre.

Enfin, il existe actuellement un certain nombre d’applications pour les smartphones ou les tablettes permettant d’apprendre ou de pratiquer les langues. Trouvez celle qui répond le mieux à vos besoins. Profitez de quelques temps de pause pour vous entraîner au moyen de jeux ou d’applications amusants et éducatifs.

Apprendre l’anglais, améliorer son niveau d’expression orale et sa fluidité n’est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais qui peut être atteint avec un peu de patience et de pratique.