Danger Girl & G.I. Joe – Le Cobra sifflera trois fois

Les deux équipes de choc, Danger Girl et G.I. Joe se rencontrent dans le tome Le Cobra sifflera trois fois, paru aux éditions Graph Zeppelin, en octobre 2020. Une bande dessinée pleine d’action, qui ravira tous les fans du genre et des deux sagas.

Dans le ciel, les G.I. Joe mènent le combat. Scarlett et Flint tentent de se défaire de deux avions qui les ont pris en chasse. Ils sont arrivés de nulle part, et le radar vient tout juste de détecter l’escadrille. Il semblerait qu’ils en aient après leur transporteur. Scarlett décide de sortir de l’escorte, pour engager le combat. Lady Jane et son copilote restent derrière eux, pour les soutenir. Les tentatives sont nombreuses et les tirs aussi, pour tenter de se défaire de ces ennemis. Les G.I. Joe comprennent rapidement que Cobra en veut à la cargaison. En effet, ils serrent de près le C-17 pour le forcer à se dérouter. Malheureusement les deux avions de nos héros ne peuvent pas grand-chose, ils tentent chacun de s’en sortir. Ace et Lady Jane rentrent à contre cœur au Flagg, tandis que Scarlett et Flint, essaient de sauver leur peau, en tentant le tout pour le tout !

C’est avec une belle scène d’action que débute la bande dessinée qui annonce donc une mission périlleuse, pour les G.I. Joe. Malheureusement, ils vont se faire prendre par Cobra, un groupuscule malveillant. Le revers les fait mettre à l’arrêt pour le moment, par le gouvernement. De son côté, Abbey Chase a infiltré l’organisation Cobra ! Le récit est assez bien mené, avec un scénario plutôt classique, mais qui réussit au genre, avec beaucoup d’affrontements, de combats, de scènes d’action, un peu d’humour et de belles silhouettes à découvrir. Les deux agences secrètes, vont devoir s’allier pour tenter de mettre un terme aux agissements de Cobra, grande menace pour la planète. Un pur divertissement, assez ludique et bien mené qui réussit à réunir deux équipes de choc ! Le dessin est vif et fluide, très plaisant, proposant surtout de belles scènes d’action, de jolies filles et des corps musclés.

Le Cobra sifflera trois fois est une bande dessinée des éditions Graph Zeppelin, qui réussit à réunir deux équipes de choc, deux organisations secrètes, G.I. Joe et Danger Gril, qui vont devoir s’allier pour protéger le monde.