Construction d’ateliers provisoires par Spaciotempo

La construction d’ateliers provisoires est une option à laquelle ont recours de plus en plus de gérants de manufactures ou d’entrepôts, afin de maintenir un flux constant de leur activité dans une situation où leurs locaux n’ont plus la capacité de l’abriter.

C’est donc un travail à faire effectuer par un expert en architecture et en construction de locaux.Lorsqu’elle est correctement effectuée, elle permet de continuer à faire fonctionner l’entreprise dans des conditions confortables et idéales, évitant ainsi une baisse de performance.industriels. Spaciotempo connait toutes les spécificités techniques d’un atelier provisoire et se présente comme la meilleure option dans le domaine.

À quoi peut servir un atelier provisoire ?

Un atelier temporaire permet de régler de nombreux types de problèmes que rencontrent quelques fois les sociétés, notamment celles de type industriel. Voici quelques cas courants de situations.

En cas de délocalisation d’entreprise

Lorsque qu’une entreprise envisage ou est contrainte pour une raison quelconque de déménager, cela peut perturber dans une certaine mesure le déroulement de ses activités. Dans le cas d’une société industrielle, une délocalisation peut prendre plusieurs jours (voire un mois), période durant laquelle le travail subit un arrêt. La construction d’ateliers provisoires permet d’éviter cet arrêt de travail et de continuer à servir normalement la clientèle dans un local de secours.

En cas de déficit d’espace

Un atelier provisoire permet de pallier un déficit partiel ou total d’espace, notamment en ce qui concerne les entrepôts logistiques. Il donne la possibilité de continuer à stocker des produits dans des conditions idoines, en attendant de pouvoir désengorger le local principal. Il peut même servir de plateforme logistique à de nombreuses reprises.

En cas d’activité subsidiaire

Par exemple, pour un renforcement des capacités de son personnel, une entreprise a parfois besoin d’organiser des formations pratiques. L’atelier provisoire peut abriter de telles séances de renforcement, et il en va de même pour toute activité secondaire de l’entreprise qui soit susceptible de perturber le déroulement de l’activité principale.

Les avantages d’une construction d’ateliers provisoires

Un atelier provisoire présente quelques avantages intéressants. Il permet notamment d’éviter :

Une perte de temps et d’argent due à une interruption de l’activité : certaines sociétés ne peuvent pas se permettre un arrêt de travail, sous peine de voir leurs revenus baisser significativement. Cela peut aussi engendre quelques difficultés à récupérer une frange de la clientèle ;

Des coûts de construction relativement peu élevés : la construction d’ateliers provisoires coûte moins cher que celle d’un bâtiment à durée d’usage indéfinie, car il y a plus de marge au niveau des choix de matériaux employés ;

Dans certains cas (bâtiment commercial, réserve, etc.), l’obtention d’un permis de construire n’est pas obligatoire. Il faut toutefois se renseigner chez les autorités compétentes.

Il faut ajouter à cela une grande flexibilité en termes d’implantation et de disposition des locaux, tous des éléments qui concourent à améliorer l’expérience du personnel dans un atelier de secours.

Pourquoi choisir Spaciotempo pour la construction d’un atelier provisoire

La réponse est simple : parce que ce sont les meilleurs dans le domaine. Spaciotempo opère depuis plus de 40 ans dans la construction de facilités industrielles de tout type. Axé sur la qualité, la créativité et le moderne, la société se veut révolutionnaire dans son approche et a déjà séduit une clientèle d’envergure internationale.

Spaciotempo propose en l’occurrence des ateliers temporaires entièrement démontables, de manière à ce qu’ils puissent être eux-mêmes délocalisés, puis utilisés à nouveau. C’est un investissement tout à fait avantageux puisqu’il permet de réaliser à long terme des économies. Un atelier provisoire construit par Spaciotempo l’est toujours en matériaux de qualité, solides et résistants aux intempéries.

Ossature d’acier, de bois ou d’alu, bardage de tôle laquée, de fibre textile ou de composite, poteaux IPE, commodités diverses, les équipes d’experts de Spaciotempo sont en mesure de respecter vos exigences et de concrétiser vos désirs, dans des délais relativement brefs. Vous pourrez même bénéficier de leurs conseils pour optimiser l’installation de votre atelier provisoire.

Spaciotempo offre aussi des services de location, au cas où vous ne voudriez pas vous lancer dans une construction. Les diverses composantes sont déjà prêtes et il ne reste plus qu’à les transporter à l’endroit de votre choix et à montrer votre atelier provisoire.