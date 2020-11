Mutuelle santé : Les changements attendues pour 2021

Depuis le 1er janvier 2019, la réforme 100 % santé a eu des impacts directs sur grand nombre de Français, ces derniers sont désormais totalement pris en charge à certains soins que ce soit en dentaire, en optique ou en audioprothèse. La réforme se fera étape par étape selon un calendrier précis pour chaque type de soin.

La réforme 100 % santé : c’est quoi exactement ?

Vous avez surement entendu parler de la réforme 100 % santé dans les médias, elle a fait d’ailleurs beaucoup de débats depuis plusieurs mois. Nommée la réforme du « Reste à charge zéro » puis rebaptisée « 100 % santé », cette réforme a été mise en place depuis juin 2018 par l’État. Son but est d’offrir un soin plus complet aux Français notamment dans les soins dentaires, auditifs et optiques qui sont considérés comme essentiels. Par exemple, si vous avez adhéré à une complémentaire santé responsable, vous serez désormais prise en charge à 100 %. Vous serez plus libre de choisir vos lunettes de vue, vos appareils auditifs ou vos prothèses dentaires étant donné qu’ils seront couverts par votre Assurance maladie et complémentaire santé.

La date de mise en application de la réforme 100 % santé

La réforme 100 % santé a été mise en application le 2019 et ses évolutions règlementaires se feront progressivement selon un calendrier propre à chaque secteur. La prise en charge à 100 % a débuté à partir du 1er janvier 2020 pour les soins optiques et dentaires. De ce fait, les professionnels de santé seront obligés de vous proposer l’offre 100 % santé avec les tarifs correspondants. Parmi les changements effectifs et en cours, on peut citer la baisse progressive des tarifs des équipements dentaires, auditifs et optiques. Ces tarifs seront plafonnés à partir de 2021. Il y a aussi le remboursement des aides auditives par l’Assurance maladie et la complémentaire santé qui a connu une augmentation de 100 euros. L’application du panier 100 % santé en optique et dentaire. La baisse de 200 euros et le remboursement total revalorisé de 50 pour les audioprothèses. Selon mutuellesante.fr, les tarifs des assurés connaitront une augmentation de 10 % en 2021 et 2022 suite à la réforme 100 % santé. Il est donc le bon moment de réviser les tarifs de votre assureur en vue d’un changement pour l’année prochaine.