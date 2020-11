Delpeyrat nous accompagne durant les fêtes de fin d’année

Les fêtes sont synonymes de repas améliorés durant lesquels nous nous autorisons toutes sortes d’excès. Le foie gras ainsi que le saumon fumé restent les mets vedettes de nos tables festives, il est donc important de bien les choisir. FranceNetInfos s’est intéressé aux produits proposés par Delpeyrat, de véritables gourmandises que nous avions envie de vous présenter dans le détail.

Delpeyrat : Une marque engagée

Delpeyrat nous accompagne durant nos repas de fêtes depuis bien des années maintenant, 1890 plus exactement. Soit, 130 années de savoir-faire autour de produits de qualité ainsi qu’une démarche engagée basée sur la transparence. Chez Delpeyrat, les canards sont issus d’une filière 100 % française. Les élevages répondent à un cahier des charges strict. Ils sont bien sûr élevés en plein air et nourris sans OGM. Quant au saumon, l’objectif reste le même : proposer un produit de qualité, issu d’une filière française 100 % responsable et locale.

La gamme de foies gras Delpeyrat

Nous avons eu le plaisir de déguster une partie de la gamme de foies gras Delpeyrat ainsi que quelques accompagnements. Au programme, plusieurs types de foies gras : “Dégustation”, “Authentique”, “Terroirs d’exception”, “Cru” ou encore “Excellence”.

Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest au piment d’Espelette : “Instant apéritif”



Nous savions que le foie gras se mariait à merveille avec la figue, mais à ce point-là avec le piment d’Espelette : jamais ! Que dire si ce n’est que nous nous sommes régalés. Le piment ressort de façon subtile, il est bien dosé et ne change pas le goût du foie gras. Au contraire, il lui apporte ce petit quelque chose en plus qui fait toute la différence. Cela change du foie gras conventionnel et pour le coup, il sera parfait à l’apéritif sur les biscottes briochées grillées de la marque.

Foie gras de canard entier du Gers



Un grand classique chez Delpeyrat ! Sans surprise, le goût est bel et bien au rendez-vous. Encore plus avec la compotée d’oignons et miel d’acacia par-dessus, un délice ! Un format familial qui va ravir le palais des plus gourmands.

Baguette briochée grillée tranchée



De loin un indispensable des fêtes ! Elles sont délicieuses, croquantes et fondantes à la fois. Et contre toute attente, leur composition est irréprochable (cf. Yuka)

Autres accompagnements

Delpeyrat avait envie de proposer des mets d’accompagnements appréciés des amateurs de foies gras. Et nous validons complètement cette idée. Au programme, de la fleur de sel, de la confiture de figues et d’oignons, etc.

La Maison Delpeyrat sera la star des repas de fête cette année encore. Vous pourrez trouver les produits dans toutes les GMS.

Bonnes fêtes à tous !