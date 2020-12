Comment bien préparer sa retraite ?

La retraite est une étape importante de la vie. Pour vivre une retraite agréable, il est important de s’y préparer dès ses premières années de sa vie active. Voici quelques conseils pour vous aider à préparer votre retraite dans les meilleures conditions.

Anticipez vos besoins à la retraite

Faire le point sur ses futurs besoins est indispensable pour préparer sa retraite dès sa vie active. Vous devez déterminer le budget nécessaire pour garder une condition de vie stable financièrement après la retraite. En effet, votre pension sera nettement inférieure à votre salaire lorsque vous étiez encore salarié. Votre pouvoir d’achat sera ainsi inférieur quand vous serez à l’âge de la retraite. Sur ce, vous devez anticiper vos dépenses et vos besoins. Feriez-vous des travaux de rénovation pour votre maison ? Envisagez-vous de déménager pour vivre dans une région plus calme ? Comptez-vous participer financièrement aux études de vos enfants ?… Posez-vous toutes les questions possibles pour prendre tous les paramètres en compte. Ainsi, vous aurez une estimation du budget pour compléter vos pensions pour mener une vie agréable à la retraite. Vous pourrez ainsi élaborer des plans adéquats pour vous constituer une épargne dès les débuts de votre vie active.

Commencez à épargner très tôt et diversifiez vos placements

La règle d’or pour assurer votre retraite, c’est d’épargner dès les premières années de votre vie active. Plus vos besoins à la retraite seront importants, plus vous devrez faire des efforts d’épargne. Cet effort dépend également de votre patrimoine acquis, du montant de vos salaires, de l’âge où vous avez commencé à épargner, etc. Plus vous débutez tôt (à peu près dans les 40 ans), plus vous vous constituerez une rente confortable le jour de votre retraite. Il est possible d’estimer votre niveau de pension en faisant appel à des conseillers bancaires.

Il est aussi important de diversifier vos placements pour faire fructifier votre épargne surtout si vous êtes propriétaire de votre résidence principale. Par exemple, vous pourrez investir dans un contrat en unités de comptes pour avoir un meilleur rendement des valeurs de vos titres financiers. Sur ce sujet, il existe plusieurs solutions comme les dispositifs PER mis en place dans le cadre de la loi PACTE, l’assurance vie, etc. Vous pourrez aussi investir dans l’immobilier locatif en ayant recours au crédit immobilier. Cela permet de se constituer un patrimoine sans beaucoup d’effort financier étant donné que vos mensualités seront couvertes par les loyers. À la retraite, les loyers perçus seront vos revenus complémentaires. Des dispositifs fiscaux immobiliers sont mises en place par l’État pour aider les particuliers à investir dans l’immobilier, comme la réduction d’impôt Pinel pour le neuf, la loi Malraux, la Loi Censi-Bouvard 2020, etc.

En bref, il existe plusieurs solutions pour préparer sa retraite. L’important est d’agir le plus tôt possible pour avoir une épargne ou un placement important après la retraite pour réussir à atteindre le capital envisagé afin de vivre une retraite paisible surtout sur le plan financier.