Comment choisir son horloge murale ?

De nos jours, il existe beaucoup de moyens pour décorer l’intérieur de sa maison. L’horloge murale est aujourd’hui bien plus qu’un simple outil pour donner l’heure : c’est devenu un véritable objet de décoration intérieur.Malgré l’arrivée des smartphones et autres tablettes permettant de donner l’heure d’un seul coup d’œil, les horloges murales gardent un certain attrait de parts leur style originale et décoratif.Nous allons découvrir ensemble comment choisir votre horloge en fonction du style de votre maison !

La taille de l’horloge

Il est important de faire le bon choix au niveau de la taille de l’horloge. En effet, cela dépendra majoritairement de la pièce choisie pour votre horloge murale : si vous optez pour le salon et un grand mur, vous pourrez très bien choisir une grande horloge murale, allant de 60 à 120 cm.

Si c’est pour une pièce plus petite comme la cuisine ou la salle de bain, une plus petite horloge (25 à 50 cm) fera tout à fait l’affaire pour donner du cachet à la pièce sans être trop imposante.

La couleur de l’horloge

Pour que votre décoration murale soit parfaite, la couleur de votre horloge sera primordiale.Il est important qu’elle se marie à la perfection avec votre mur, en effet il sera compliqué d’habiller un mur vert olive avec une horloge bleue, par exemple.Trouvez une association de couleur qui vous plaise, mais ne tombez pas dans le surplus d’originalité. Pour un mur blanc, optez pour une horloge murale aux couleurs claires, ou noire pour amener du contraste.Pour un mur vert olive, vous pouvez très bien opter pour une horloge murale jaune qui ira très bien avec le vert.Pour un mur bleu, une horloge murale dorée ou orange, qui est la couleur complémentaire du bleu, sera parfaite.Comme disait Léonard de Vinci : « la simplicité est la sophistication suprême »

Le style de décoration murale désirée

Pour bien choisir son horloge murale, il vous faudra aussi savoir quel style vous recherchez pour votre pièce, et votre foyer en règle générale.Vous souhaitez plutôt un style vintage, avec une horloge en bois à chiffres romain pour un look traditionnel ?Ou à l’inverse, vous souhaitez donner une touche moderne à votre demeure avec une horloge design, à l’armature dorée et aux aiguilles stylisées ?Qu’elle soit à quartz ou numérique, à pendule ou non, l’horloge murale que vous choisirez se doit d’être en adéquation avec le style de votre maison. Prenez bien le temps de réfléchir pour être certain de faire le bon choix.Encore une fois la simplicité est de mise. Si votre demeure possède de nombreuses fondations en bois, une horloge en bois correspondra parfaitement au style plus rustique.Si vous possédez un intérieur en marbre, optez plutôt pour une horloge en marbre. La clef est de ne pas vouloir trop en faire.

À vous de jouer pour décorer votre intérieur

Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour trouver l’horloge murale qui apportera un véritable plus décoratif à votre maison.Alors n’hésitez pas à vous faire plaisir même s’il faut y mettre le prix, une horloge murale est un bien unique que vous regarderez et apprécierez chaque jour pendant très longtemps !