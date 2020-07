La vie rêvée des chaussettes orphelines, de Marie Vareille, est à retrouver en format poche, aux éditions Charleston, depuis mai 2020. Un roman qui parle de famille, de souvenirs, un peu nostalgique, de passé douloureux, tout en étant touchant, entre amour, travail, secrets…

Alice se confie à son journal, le 20 août 2011, elle explique que le matin, elle a eu son premier rendez-vous chez le psychologue. Elle était un peu stressée, elle a donc fumé une cigarette avant de rentrer dans l’immeuble chic de Notting Hill. C’était sa première en dix-huit mois, alors elle a jeté le paquet et s’est inondée de parfum en rentrant. Elle ne souhaiterait pas qu’Olivier sache… D’ailleurs, il vient de rentrer, lui aussi, elle l’entend qui enlève son manteau, dans l’entrée.

Le récit est plaisant à découvrir, oscillant entre récit et journal intime, présentant ainsi une partie du passé de l’héroïne. La plume est douce et sensible, cachant une comédie légère, qui traite aussi de sujets plus complexes. Malgré le passé douloureux d’Alice, qui fait parfois frissonner, très prenant et intrigant, l’histoire présente quelques pointes d’humour, agréable à retrouver. L’autrice arrive parfaitement à jongler avec les sentiments du lecteur, entre humour, tendresse, sincérité et émotions. Le roman est addictif, il se lit assez facilement, entrainant, où l’on s’attache à l’héroïne démunie face à la vie, avec un sentiment de culpabilité qui depuis son passé, la submerge. L’écriture est agréable et sensible, plutôt moderne.

La vie rêvée des chaussettes orphelines est à retrouver au format poche(pratique pour l’été), aux éditions Charleston. Un roman puissant, touchant, moderne, addictif et bien écrit, entre tendresse et humour, puissance et légèreté, qui entraine facilement les lecteurs dans l’histoire complexe d’Alice, qui souffre de troubles obsessionnels et collectionne les crises d’angoisse, qui a peur du drame que son passé l’a profondément marqué.