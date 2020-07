Comment préparer un bon thé à la maison ?

La préparation d’une théière parfaite est une question de détails. Apprenez la bonne façon de préparer le thé grâce à nos instructions détaillées.

A) Comment infuser le thé correctement

En tant que sommelier de thé certifié, j’ai appris que lorsqu’il s’agit de préparer une bonne tasse de thé, tout est dans les détails.Bien sûr, il suffit de faire bouillir de l’eau et de prendre un sachet de thé, mais si vous voulez améliorer l’expérience, vous pouvez prendre quelques mesures supplémentaires.L’infusion est évidemment un moment clé de la préparation du thé. Nous allons voir dans cet article, que faire pour réussir notre infusion à tous les coups

B) Cinq conseils pour faire une bonne tasse

CONSEIL n° 1 : Utilisez de l’eau filtrée.

Utilisez de l’eau propre et purifiée qui n’ajoutera aucun autre goût à votre thé. Je fais toujours mon thé avec de l’eau filtrée, car plus l’eau est bonne, plus le thé aura bon goût.

CONSEIL n°2 : Réglez la température de l’eau.

La température de l'eau est un peu délicate. Certains thés ne nécessitent que de l'eau bouillie alors que d'autres sont un peu plus sensibles à l'eau chaude (en particulier le thé vert), vous devrez donc vous assurer que la température de l'eau est correcte.J'utilise ma théière en acier Inoxydable pour faire mon thé. Selon mon expérience, l'acier inoxydable est la meilleure matière pour faire du thé. Celle-ci laisse au thé tous ses arômes pour une explosion de saveur.

CONSEIL n° 3 : Prévoyez le temps nécessaire.

Un thé trop fort donne une tasse amère. C’est le moment d’utiliser la minuterie de votre smartphone.Suivez les recommandations relatives à la durée d’infusion figurant sur l’emballage du thé, mais en gros, c’est : thé noir pendant 4 à 5 minutes, thé vert et oolong pendant 3 minutes, et thé blanc pendant 4 minutes.Une fois le temps écoulé, votre thé est prêt à être bu. Ne laissez pas les feuilles de thé dans l’eau, car cela rend le thé beaucoup trop fort et amer.Si vous faites une grande théière, utilisez une théière avec un infuseur pour retirer les feuilles après le temps de trempage. Vous pouvez remettre l’infuseur dans la théière si vous voulez faire infuser le thé à nouveau dans de l’eau chaude.

CONSEIL n° 4 : Utilisez du thé en vrac.

J’utilise rarement des sachets de thé car le thé n’est généralement pas aussi bon que le thé en vrac entier.Le thé en sachet est constitué de morceaux cassés, ou “poussière de thé”, collectés après le traitement du thé. Cela ne semble pas très attrayant, n’est-ce pas ?Un thé de bonne qualité est une feuille de thé entière roulée. À mesure que le thé s’infuse, il se déploie dans l’eau chaude et vous devriez pouvoir voir la feuille entière. Le thé en vrac est le meilleur thé à infuser.

CONSEIL n° 5 : Réchauffez la théière.

Réchauffer la théière aide à infuser le thé correctement, en maintenant la température de l’eau chaude.Versez un peu d’eau chaude dans la théière et faites-la tourner un peu, en la réchauffant à partir de l’eau chaude. Jetez l’eau.Votre théière est maintenant bien chaude, prête à infuser le thé.Voilà pour aujourd’hui, j’espère que cet article vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne dégustation !