Grand Orient, une comédie sociale sur la franc-maçonnerie

Grand Orient est un ouvrage de Jérôme Denis et Alexandre franc, paru aux éditions Soleil, fin mai 2020. Une bande dessinée qui présente une délicieuse comédie sociale sur la franc-maçonnerie, à travers le quotidien loufoque d’un homme qui y fait ses premiers pas…

Philippe a reçu une invitation, où il est invité à entrer en franc-maçonnerie. Aussi, il va pouvoir procéder à sa cérémonie d’initiation. Le soir du 24 septembre, Philippe se rend donc au point de rendez-vous, devant un bâtiment. Une femme lui ouvre la porte en lui souhaitant le bonsoir. Philippe tente de se rassurer en demandant s’il s’agit bien de la loge maçonnique « Le triangle bleu », car il doit être initié. La femme lui affirme qu’il est bien au bon endroit et qu’il était attendu. Elle lui demande de s’arrêter, afin qu’elle puisse lui bander les yeux, pour sa protection comme pour la leur. Puis, elle le rassure, pour qu’il n’ait pas d’inquiétude, lui prend les mains, pour pouvoir le guider, à travers le bâtiment. Elle le laisse contre un mur, en attendant un deuxième homme, qui doit être, lui aussi, initié. Elle lui donne le même discours, et installe le deuxième homme près de Philippe. Les deux futurs initiés restent contre un mur, les yeux bandés, à attendre…

La bande dessinée est découpée en trois chapitres, présentant différentes étapes. Ainsi c’est par l’initiation que débute l’ouvrage, avec Philippe, un parisien de trente ans, qui veut entrer en franc-maçonnerie. L’idée est originale, assez plaisante, avec quelques révélations, mais surtout de la dérision, pour ses hommes et femmes, qui sont comme tout le monde, ils se cherchent, s’efforcent de trouver des réponses à leurs questions ou des solutions à leurs problèmes. Ainsi le quotidien d’une poignée de personnages est décrit avec humour et pourtant de la justesse, pour s’amuser des tracas de chacun, des petites choses de semblent absurdes… La bande dessinée est assez bien rythmée, plaisante et drôle à découvrir, entrainant ainsi facilement le lecteur dans cette découverte peu banale, mais au fond présentant des personnes comme les autres. Une chronique amusante, tendre et humaine, autour de ce milieu parfois mystique. Le dessin est assez simple, sommaire, néanmoins efficace et agréable à suivre, variant les plans.

Grand Orient est une comédie sociale, parue aux éditions Soleil. Une bande dessinée amusante, sur la réalité de la Franc-Maçonnerie, à travers un quotidien loufoque, et pourtant tendre, de quelques personnages, tous différents et pourtant qui nous ressemblent.