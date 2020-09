Comment choisir un opérateur de casino fiable en France?

Les jeux en ligne ont connu une réelle explosion ces dernières années, avec la création de nombreux sites de paris sportifs, de poker ou de jeux de casinos. La France n’est pas restée en marge de cet engouement, avec des établissements de jeux en ligne qui fusent de partout, faisant le bonheur des joueurs.

Mais là où il y a de la clientèle, des casinos douteux n’hésitent aussi pas à se positionner. C’est pourquoi il est essentiel d’avoir sous la main, une liste de casinos fiables, dont la réputation est solide, et dont les services procurent une satisfaction optimale. Mais comment reconnaitre ce type d’établissement ? Nous allons analyser quelques points cruciaux sur lesquels vous pouvez vous baser pour détecter un casino fiable en France.

La licence d’un casino, premier gage de fiabilité

Il est impossible qu’un casino soit fiable sans détenir une licence valide et octroyée par une autorité reconnue dans l’univers du iGaming. En effet, il faut que les différentes services du site (Jeux, sécurité, transactions financières, équité, etc) soient vérifiés et certifiés acceptables pour que les joueurs s’y sentent en sécurité. En France, la réglementation des casinos en ligne est encore stagnante. L’ANJ (Autorité Nationale des Jeux), qui remplace l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne), ne s’occupe principalement que des paris sportifs et hippiques, jeux de loterie et du poker. Pour vérifier la licence d’un casino en ligne, il faudra donc que les joueurs français de casino fassent confiance à d’autres autorités reconnues dans l’industrie. Parmi elles, on retiendra principalement :

Curaçao eGaming : c’est l’autorité de régulation principale des casinos en ligne français. Si vous voyez le sceau d’approbation et le numéro de licence délivré par l’Etat de Curaçao, vous pourrez y voir, un premier gage de fiabilité.

Malta Gaming Authority (MGA) de l’Etat de Malte

L’UKGC (United Kingdom Gambling Commission) du Royaume Uni

Commission de Kahnawake, que l’on retrouve très souvent sur les casinos en ligne qui opèrent au Canada.

Vous devez donc trouver au moins l’une de ces licences sur un casino en ligne fiable en France. Mais le tout ne s’arrête pas là. Il y a d’autres points d’évaluation qui déterminent si l’on peut avoir confiance en un établissement de jeux en ligne ou non.

Les autres caractéristiques des casinos sûrs

Des jeux authentiques et équitables

Il ne suffit pas qu’un casino propose une grande sélection de jeux pour être jugé fiable. Il faut que ces jeux soient authentiques, et non truqués. Un critère aussi important est leur équité. De cela, les autorités de licence s’en occupent, mais aussi des organismes indépendants tels que eCOGRA, ou encore Gamble Aware. Si en dehors de la licence, vous voyez le sceau de ces organismes indépendants spécialisés dans l’équité et le contrôle des générateurs de nombres aléatoires (RNG), c’est encore évocateur de la fiabilité d’un casino en ligne français.

Par ailleurs, les logiciels de jeux fonctionnant sur le casino seront reconnus dans le milieu, pour la sécurité et la qualité de leurs jeux.

Des moyens de paiement sécurisés et des limites acceptables

Pour espérer empocher des gains ou même s’amuser convenablement, il faudra choisir un casino sécurisé sur lequel déposer de l’argent. Les joueurs feront attention à ce que leur casino en ligne argent réel soit doté d’un certificat SSL de bonne facture, tout en intégrant des moyens de paiement variés et sécurisés. On pense aux cartes de crédit et de débit, aux cartes prépayées, portefeuilles électroniques, et au virement bancaire. Quelle que soit la liste de méthodes de paiement disponibles, elles doivent être internationalement reconnues efficaces et sécurisées.

On apprécierait aussi des limites de dépôt et surtout, de retrait, raisonnables. Sans oublier des délais de traitement rapides, afin que les joueurs puissent très vite entrer en possession de leurs gains.

Le contact facile avec le support clientèle

Un autre critère de détection d’un casino fiable en France est la qualité du service à la clientèle. Un site de jeux honnête mettra à disposition des joueurs, des moyens de communication faciles et efficaces. La plupart des plateformes intègrent de nos jours un service chat, pour une prise en charge rapide. On ne peut forcément pas exiger une ligne téléphonique, mais un chat et/ou un formulaire de contact augurent de la qualité du service client.

Une fois le contact établi, un casino fiable fera en sorte que son équipe traite soigneusement et rapidement votre requête sans vous faire tourner en bourrique.

Les taux de paiement

Il est normal qu’un casino en ligne fiable et équitable génère des gains aux joueurs. Si le taux de paiement est d’au moins 85%, vous avez toutes vos chances. Sinon, il y a peut-être un doute. N’hésitez pas à le vérifier.

La réputation globale d’un casino

Parce qu’un site de jeux peut avoir toutes les conditions requises en apparence, sans pour autant fournir une qualité irréprochable, n’hésitez pas à consulter les avis globaux des joueurs et experts. Les forums et plateformes de critiques regorgent des informations utiles, que vous ne verrez pas eu premier coup d’œil.

Quelques signaux des casinos à fuir

Certains signaux augurent déjà de la qualité de service d’un casino en ligne. Vous devez probablement fuir un site de jeux qui :

N’affiche pas clairement sa licence

Ne promeut pas le jeu responsable (accepte des mineurs par exemple et/ou ne dispose d’aucune sorte d’assistance aux joueurs en difficulté)

Ne propose aucun ou très peu de jeux d’au moins un développeur reconnu dans l’univers iGaming

N’offre pas des moyens de contact facile au support, ou en propose, mais le support ne répond pas ou est négligeant

N’a pas de certificat SSL sur sa plateforme

La liste n’est pas exhaustive, mais si vous décelez l’un de ces points ou un autre qui vous semble douteux, n’hésitez pas à consulter des avis fiables sur le casino. Si nécessaire, évitez-le.

En conclusion

Il y a des critères pertinents d’évaluation de la fiabilité d’un casino en ligne en France, ou ailleurs. Vous devez simplement y faire attention, car personne n’a envie de se faire anarquer. Si vous ne vous sentez pas capable de vérifier tous ces points personnellement, n’hésitez pas à consulter les avis des experts fiables en matière de revue de casino en ligne.