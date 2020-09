Comment bien travailler en hauteur ?

De par le monde, les interventions en hauteur font beaucoup de victimes dans le rang des travailleurs, surtout ceux des BTP. Plusieurs facteurs sont responsables de ce constat. Il est donc nécessaire de proposer des solutions fiables afin de remédier à tous ces risques.

Le travail en hauteur ?

Le travail en hauteur est toute tâche dont la réalisation oblige une personne à se mettre à une certaine distance du sol. On peut aussi le définir comme tout travail qui pourrait faire tomber une personne d’une certaine hauteur, causant ainsi des blessures graves ou des fractures. Les cas de décès ne sont pas moins conséquents non plus.

Le plus souvent, ces chutes sont enregistrées lors de l’utilisation de plateformes élévatrices mécanisées. Elles peuvent aussi être occasionnées par l’utilisation d’escabeaux, de passerelles ou de pylônes en mauvais états. Et s’il s’agit du secteur des BTP, ce type d’accident peut freiner l’évolution des travaux.

En effet, une étude a révélé qu’en 2015, environs 12 % des accidents de travail en hauteur avaient causés une suspension de travaux pendant 4 jours. Ce genre de situation est tellement fréquent que l’instauration de normes réglementaires et préventives pour les travaux en hauteur s’avérait indispensable. Toutefois, les exigences de ces normes ne sont pas exactement les mêmes partout. Elles varient selon l’administration concernée.

Des solutions de préventions assez efficaces

Qu’il soit temporaire ou régulier, le travail en hauteur reste un travail à grands risques. Et c’est surtout pour cela que l’obligation est faite aux employeurs du secteur de respecter un certain nombre de mesures. Il s’agit entre autres d’éviter les risques ou de les évaluer lorsqu’ils ne peuvent être évités puis d’opter pour des méthodes de travail et des machines adaptées aux employés.

À ces principes s’ajoutent la planification et la prévention. L’on pourrait à juste titre se demander comment prévenir ces accidents de travail. La réponse à cette question se résume en une série de recommandations. Déjà, les employeurs doivent bien former leurs employés avant de leur confier des travaux en hauteur. D’après l’analyse faite sur les causes de ces accidents de travaux en hauteur, il ressort que 67 % de ces accidents sont dus à une incompétence et une maladresse des employés.

Il est donc important de leur offrir une formation bien rigoureuse, conduite par des experts en priorisant la pratique. La deuxième solution de prévention consistera à contrôler l’état des machines élévatrices, quel que soit leur type, avant tout usage. L’utilisation de machines défectueuses est aussi une cause importante de ces accidents de travail.

Comment bien travailler en hauteur ?

Puisque le travail en hauteur est si risqué, il est nécessaire d’observer quelques recommandations pour se protéger de tout éventuel accident. La première est l’usage de gardes corps. Cette solution en conformité avec la législation française est certes la plus simple pour se protéger mais est surtout très efficace. Chaque employé doit également sélectionner son équipement de protection individuel et le contrôler avant usage. Aussi, le point d’ancrage doit être sélectionné avec soin et vérifié rigoureusement. Par ailleurs, chaque employé est appelé à s’entraîner fréquemment pour avoir la maitrise de sa profession.