Sos-punaises-de-lit.com : un traitement contre les punaises de lit à Paris

Les punaises de lit à Paris : c’est un problème qui est plus courant que vous ne le pensez.Nous identifions, ciblons et tuons les infestations de punaises de lit dans vos habitations à Paris en utilisant des produits sûrs qui ne sont disponibles que pour les techniciens agréés. Notre traitement punaises de lit Paris se compose de 3 actions : mécanique,thermique et chimique.

Notre solution à vos problèmes de punaises de lit à Paris

Nos exterminateurs arrivent à l’heure prévu et quittent votre maison exactement comme ils l’ont trouvée. Nos traitements de punaises de lits sont également pratique pour vous, il y aura un minimum de perturbations pour vous et votre famille lorsque nous nous attellerons à l’extermination des punaises de lit dans votre logement.

Que sont exactement les punaises de lit ?

Les punaises de lit sont un parasite de l’homme. Elles ont évolué avec les humains depuis notre première existence et ont profité de notre comportement social depuis que nous vivons en communauté dans des grottes et des structures.

Les punaises de lit vivent traditionnellement dans de petites fissures et crevasses et s’aventurent hors de ce havre de paix pour trouver un humain endormi. Elles mordent la personne endormie et se nourrissent d’un repas de sang avant de retourner à leur refuge.

Les punaises de lit sont stigmatisées car elles ont toujours été associées à une mauvaise hygiène. Cependant, ces derniers temps, les punaises de lit ont modifié leur comportement, découvrant qu’il est avantageux de vivre là où les gens ont une meilleure hygiène et se déplacent davantage. Elles ont maintenant découvert qu’en devenant des “punaises à sacs” au lieu de “punaises de lit”, elles ont beaucoup plus de succès. Les logements Airbnb à Paris sont particulièrement touchés par ce fléau accueillant des voyageurs des 4 coins du monde.

Traitement d’un foyer contre les punaises de lit

Ce nouveau comportement est une réponse directe à l’augmentation du nombre de voyages que les gens entreprennent. En voyageant avec des humains, les punaises de lit se propagent rapidement d’un endroit à l’autre. Au lieu de rester dans une fissure ou une crevasse pendant toute leur vie, elles explorent désormais et se déplacent d’une pièce à l’autre. Elles entrent dans vos sacs, vos valises et vont même se déplacer avec des personnes pour trouver de nouvelles opportunités. Ils passeront d’un sac à l’autre dans les soutes des avions et ont même infesté les avions de bagages à main, pour ensuite se nourrir des voyageurs endormis. La punaise de lit étant l’insecte nuisible le plus difficile à éradiquer, le traitement nécessitera la plupart du temps 2 passages de l’exterminateur. Soyez confiant, sos-punaises-de-lit emploie toutes les techniques modernes pour vous débarrasser de ce fléau rapidement.