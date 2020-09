Les filles des marins perdus est un nouvel album de la collection Treize étrange, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Stefano Turconi et Teresa Radice, parue en septembre 2020, qui présente deux chapitres, où l’on retrouve des filles de petite vertu.

Sur le marché, une jeune fille demande à son père qi elle peut aller jouer avec une amie, sur la plage. Le père accepte, demande de faire attention et d’emmener Grendel, le chien, avec elles. Les deux jeunes filles en courant vers la plage, manquent de rentrer dans un homme. Le père retourne auprès d’une de ses filles qui doit choisir entre deux rubans. Le vieux capitaine finit par céder et accepte que sa fille prenne les deux rubans. Pendant ce temps, sur le port, un capitaine et ses matelots débarquent. Ils semblent ravis de retrouver une auberge et la fameuse cuisine des sœurs Stevenson. Mais le capitaine est à peine débarqué que des hommes viennent lui demander de le suivre, pour se rendre à Londres, de toute urgence. Une demande particulière et bien mystérieuse, qui devra attendre un peu, pour avoir quelques explications supplémentaires.

La bande dessinée est découpée en deux parties, présentant chacune une histoire sur une prostituée d’un bordel pour marins de Plymouth. Un spin off du roman graphique Le port des marins perdus, dans lequel les lecteurs vont retrouver les filles de petite vertu à travers leur quotidien. Deux récits touchants, se faisant suite, présentant deux jeunes filles, pleine de bonté et d’espoir, prête à venir en aide, à se mettre en danger et à défier de nombreux défis, pour tenter d’aider un ami, ou de retrouver un amoureux. Les histoires sont fluides, très douces, avec ce qu’il faut de tendresse, de rebondissements et de suspense, avec un peu de drame et merveilleux, pour enchanter ce bordel de Plymouth. Le dessin est doux, avec un trait fin et fluide, travaillé et expressif, offrant un joli roman graphique à découvrir.

Les filles des marins perdus est un spin off du Port des marins perdus, paru aux éditions Glénat. Un nouveau roman graphique dans lequel on retrouve les filles de petites vertus, dans leur quotidien, à travers deux aventures touchantes et belles, entre romantisme, courage et drame.