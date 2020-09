Quel égoïste ! le nouvel album coup de cœur des éditions Flammarion

Quel égoïste ! est le nouvel album dans lequel les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver Coin-Coin et Lulu, pour une nouvelle chamaillerie. Un livre plein d’humour et d’amitié, de Clare Helen Welsh et Olivier Tallec, paru en septembre 2020, aux éditions Flammarion.

Coin-Coin arrive en trottinette vers Lulu, avec un bouquet de fleurs, en lui demandant ce qu’elle veut faire aujourd’hui. Lulu court vers Coin-Coin en lui arrachant son bouquet de fleurs et criant qu’elle le veut. Puis, elle souffle dessus, très fort, tellement que toutes les fleurs en perdent leurs pétales. Le canard affirme que son ami est égoïste ! Lulu commence à jouer avec son carton de jouets. Coin-Coin revient vers lui en lui montrant son bâton de bois. Il suggère d’en faire un drapeau… Mais Lulu lui arrache des mains, une nouvelle fois, en affirmant qu’il s’agit de son épée !

Une fois de plus Lulu réagit de façon égoïste, et Coin-Coin ne comprend pas cette réaction. Le petit garçon ne veut rien partager et s’approprie trop facilement le bouquet et le bâton de son copain. Alors coin-Coin s’énerve et rien ne va plus entre les deux amis. A son tour le canard devient aussi égoïste que son copain… Il est plaisant, pour les jeunes lecteurs de retrouver Coin-Coin et Lulu, qui les ont marqué dans le premier album. Ainsi l’on retrouve les deux amis pour une nouvelle chamaillerie, qui oscille toujours entre politesse et amitié. Le partage est ici mis en avant, pour consolider les liens de l’amitié qui se brise parfois pour si peu ! Le récit est dynamique, drôle et touchant, offrant une belle suite à la série sur le savoir-vivre. Le dessin est vif, fluide, avec un trait fin et des personnages expressifs, offrant un univers coloré et pétillant à découvrir.

Quel égoïste ! est un nouvel album sur le savoir-vivre, des éditions Flammarion à découvrir, dans lequel les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver Lulu et Coin-Coin pour une nouvelle dispute, un désaccord qui met à mal leur amitié…