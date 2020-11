Comment consommer responsable pour la préservation de la planète?

Consommer responsable c’est investir dans des produits respectueux de l’environnement, de la santé, des droits de l’homme mais aussi dans des produits qui ont un impact économique et moral positif.En effet, la consommation dite “responsable” est quelque peu différente de la consommation “durable”. La consommation responsable ne comprend pas uniquement la dimension environnementale, elle tient aussi compte de différents critères tels que le social, la santé, l’économie et surtout l’éthique.Mis à part cela, elle permet d’encourager les bonnes pratiques de consommation et surtout de dénoncer les mauvaises. Mais la question que tout le monde se pose est : “Comment ces bons gestes, comment adopter cette tendance ?”

1 / Choisir des labels écolo

Pour consommer responsable, il faut choisir des labels écolo. Ces derniers sont justement décernés aux produits et emballages qui ne dégradent pas l’environnement. Ils peuvent s’appliquer à des produits particuliers tels que les produits pharmaceutiques, les produits agroalimentaires ou encore les produits cosmétiques.

Ces labels servent à certifier que tels ou tels produits ont été fabriqués de manière naturelle et ne contiennent pas d’éléments chimiques de synthèse nocifs pour le corps humain et pour l’environnement. Parmi les labels écolo les plus connus, il y a lieu de citer : NF environnement, écolabel européen, agriculture biologique, ecocert, le point vert et les cosmétiques biologiques.

2 / Privilégier des matériaux respectueux de l’environnement

Pour consommer responsable, il faut également privilégier des matériaux respectueux de l’environnement. Il faut, par exemple, laisser de côté les vêtements en viscose et choisir le chanvre, le lin, le lyocell, le coton bio ou le polyester recyclé.

Côté construction, il faut s’orienter vers la paille, le bambou, le plâtre, l’argile crue, la chaux, les laines animales, la terre crue ou le bois.

Pour une cuisine écoresponsable et au quotidien, a contrario d’un essuie-tout traditionnel ou d’un mug en plastique, il faut miser par exemple sur un essuie-tout lavable, sur un mug écologique en bambou, sur des sacs à vrac en tissu recyclé, sur une charlotte en coton enduit Oeko-tex ou encore sur des emballages écologiques.

3 / Acheter près de chez soi

Pour consommer responsable, il faut aussi acheter près de chez soi. Cela ne signifie pas forcément qu’il faut acheter local ou acheter auprès de producteurs locaux. Cela incite tout simplement à acheter auprès de meilleurs distributeurs qui se trouvent à proximité de chez soi pour éviter les grands déplacements en voiture.

Souvent, les trajets en voiture entre un point de départ A et un point d’arrivée B représentent une part significative de l’empreinte carbone des achats. Donc, il faut les limiter au maximum.

4 / Prendre soin des produits achetés

Pour consommer responsable, il faut aussi prendre soin des produits achetés pour prolonger leur durée de vie et pour ne pas avoir à les remplacer trop rapidement.

Ce n’est effectivement pas la peine de réserver un budget mensuel ou semestriel pour acquérir de nouveaux matériels électroniques ou de nouveaux appareils électroménagers. Il faut songer à les entretenir et à les utiliser correctement pour éviter une dégradation prématurée.

5 / Eliminer les produits superflus de la liste des achats

Pour consommer responsable, il faut éliminer les produits superflus de votre liste d’achats. Et il en va de même pour les produits impulsifs qui risquent de rester à jamais au fond du placard ou les produits de mauvaise qualité qui risquent de finir à la poubelle après seulement quelques utilisations.

Enfin, pour une consommation totalement responsable, il faut penser à éviter de faire de nouvelles provisions d’aliments alors qu’il en reste encore dans le frigo ou dans le garde-manger.

Et pour finir dans le même état d’esprit, pensez toujours à réparer, recycler ou encore donner une seconde vie par le troque, le don, ou encore la vente d’occasion, avant de songer à tout simplement jeter vos objets.