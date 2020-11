Choisir sa SCPI : Comment procéder ?

Avec des rendements relativement plus attractifs, le marché de la pierre-papier compte plus de 170 sociétés civiles de placement immobilier parmi lesquelles il n’est pas évident de choisir sa SCPI.

S’il n’est plus un secret pour aucun bon investisseur que le secteur de l’immobilier est l’investissement du moment, certaines précautions sont à prendre avant d’y faire son entrée.

Même si votre conseiller en investissement financier saura vous accompagner pour un choix rentable et sécurisé, il est toujours recommandé d’avoir quelques notions du marché. Voici une sélection des principaux éléments à prendre en compte pour choisir sa SCPI.

Vos objectifs d’investissement

Avec des rendements pouvant monter jusqu’à 6% pour un investissement caractérisé par la mutualisation du risque, la pierre-papier attire de plus en plus d’épargnants. Seulement, comment bien choisir sa SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) afin de profiter de tous ces avantages ?

Pour ce faire, il est essentiel de déterminer ses objectifs personnels d’investissement afin de sélectionner le type de société qui s’y prête le mieux.

En effet, il faut savoir que les SCPI évoluent dans un secteur vaste avec une offre de produits très variée. Certaines proposent des facilités fiscales, tandis que d’autres offrent un revenu à distribuer et d’autres encore revendiquent des plus-values comme l’explique Homunity sur son site.

On retrouve d’ailleurs sur ce site toutes les infos utiles pour bien choisir sa SCPI et plus globalement sur un grand nombre de placements. Promotions immobilières, placements financiers, fiscalité immobilière, les informations y sont très diversifiées.

SCPI d’entreprises ?

Traditionnellement, ces sociétés de placements ont pour mission de distribuer un revenu périodique à leurs associés. Elles s’adressent donc aux investisseurs qui recherchent une SCPI rentable et dont le principe de fonctionnement repose sur la distribution d’un revenu.

SCPI d’habitations ?

Leur parc immobilier se compose de biens régis par les dispositifs Malraux, Pinel et associés. Elles sont donc destinées à offrir des réductions d’impôts sur les revenus que les porteurs de parts tirent de leurs investissements.

Rendement et capitalisation

Le rendement de la SCPI

Ce critère est d’autant plus important pour choisir sa SCPI qu’il renseigne sur la performance de la société, gage de rentabilité pour un investissement. A ce sujet, il faut savoir que les pierre-papiers offrent généralement un rendement moyen proche de 5%, même si certaines tablent à 6%.

A noter qu’un rendement au-dessus de la moyenne n’est pas garanti et est susceptible de baisser les années suivantes.

La capitalisation

Si les SCPI ont le vent en poupe actuellement, c’est entre autres en raison du faible niveau de risque qu’elles proposent. L’équation rendement élevé pour un risque mutualisé définit bien leur principe de fonctionnement.

Ceci étant, le niveau de risque est étroitement lié à la taille de la société, à savoir que plus la SCPI est grande moins le risque est élevé.

Par ailleurs, les experts recommandent pour bien choisir sa société civile de placement immobilier, de se tourner vers celles qui affichent une capitalisation minimum de 300 millions d’euros.

Choisir sa SCPI : composition de l’actif et liquidités

Composition de l’actif

Le parc d’une SCPI se compose généralement de plusieurs structures immobilières différentes : EHPAD, bureaux, résidences de santé, commerces, etc.

Partant de là, l’investisseur peut choisir sa SCPI en fonction de ses convictions personnelles ou encore dans un souci d’harmonisation de son patrimoine.

Liquidités

En termes techniques, on parle encore de report à nouveau (RAN). Il s’agit de la part de revenus non distribuée aux porteurs de parts. Elle sert à couvrir les charges et imprévus du marché locatif tout en garantissant la stabilité financière de la SCPI.

Le RAN correspond donc aux réserves liquides dont dispose la SCPI, gage de solvabilité mais aussi de sécurité pour le porteur de part.

Revente des parts

En la matière, les spécialistes recommandent de préférer les SCPI à capital variable, réputées plus liquides aux sociétés à capital fixe. Pour rappel, on distingue deux formes de SCPI que sont :

Les sociétés à capital fixe où la fixation du prix de revente revient à l’investisseur. Une fois qu’il a fixé son prix de revente, il ne lui reste qu’à attendre qu’un acheteur se prononce ;

Les SCPI à capital variable dans le cas desquelles les parts d’un investisseur sont rachetées à un prix fixé par la société de gestion.

En conclusion, pour choisir la SCPI la mieux adaptée à vos besoins tout en offrant de bonnes garanties de sécurité et de rentabilité, il suffit de cumuler tous ces critères.

Votre conseiller financier en investissement pourra vous en proposer d’autres ou approfondir quelques-uns de cette liste de conseils pour choisir sa SCPI.