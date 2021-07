Comment l’acide hyaluronique agit-il sur la peau

Les produits cosmétiques destinés à l’hydratation de la peau et la lutte contre le vieillissement sont composés d’acide hyaluronique. Il s’agit d’une molécule qui est naturellement présente dans l’organisme et notamment dans la peau, les tissus conjonctifs et les yeux. L’acide hyaluronique est produit par les fibroblastes, les cellules responsables de la production de collagène également.

Cet actif cosmétique peut également être extrait de la crête-de-coq qui en contient une certaine quantité ou de ressources végétales, et notamment la fermentation de blé non OGM par action de levure. Pourquoi l’acide hyaluronique est-il autant plébiscité pour la fabrication de produits cosmétiques ? Quelle est son action sur la peau et comment l’utiliser ? Faisons le point sur les actions et les vertus de l’acide hyaluronique.

Les actions de l’acide hyaluronique sur la peau

L’acide hyaluronique ou Sodium Hyaluronate est une substance visqueuse et transparente présente dans de nombreux tissus de l’organisme. Son action sur la peau dépend de son poids moléculaire.

L’acide hyaluronique à bas poids moléculaire

L’acide hyaluronique à bas poids moléculaire est une molécule très petite d’une taille comprise entre 20 et 50 k Dalton. En raison de sa petite taille, il pénètre plus profondément dans la peau et agit sur les différentes couches de l’épiderme. Il retient l’eau dans la peau et contribue ainsi à son hydratation, sa régénération et à sa fortification. L’utilisation de l’acide hyaluronique à bas poids moléculaire permet d’hydrater, d’assouplir, mais également de raffermir la peau.

L’acide hyaluronique à haut poids moléculaire

L’acide hyaluronique à haut poids moléculaire possède une taille plus grande, ce qui limite sa capacité de pénétration à l’intérieur des couches de la peau. Il agit à la surface de l’épiderme en maintenant le niveau d’hydratation des tissus, en limitant la perte insensible en eau et en formant un film protecteur contre la sécheresse cutanée.

Quelles sont les vertus de l’acide hyaluronique pour la peau ?

L’acide hyaluronique dispose de nombreuses vertus qui en font un ingrédient phare pour les produits cosmétiques.

Hydratation de la peau

L’acide hyaluronique possède des propriétés hygroscopiques, lui permettant de retenir jusqu’à 1000 fois son poids en eau. Grâce à cette caractéristique, il absorbe l’eau comme une éponge dans l’épiderme, ce qui en fait un agent hydratant par excellence pour la peau. En retenant l’eau dans la peau, l’acide hyaluronique la repulpe également et lui confère un aspect rebondi.

Renforcement de la barrière cutanée et cicatrisation

La barrière cutanée subit régulièrement de nombreuses agressions causées par la pollution, les radicaux libres, les bactéries, etc. Leur effet sur la peau se traduit par un teint terne, des boutons, une peau sèche, etc. En maintenant l’hydratation de peau, l’acide hyaluronique renforce la barrière cutanée et stimule le film hydrolipidique de la peau. Résultat : elle devient moins sensible aux agressions extérieures et conserve un aspect lumineux et frais. L’acide hyaluronique consiste également à reconstituer des cellules cutanées abîmées. Cette action lui permet alors d’agir sur les plaies et les lésions en accélérant leur cicatrisation.

Lissage des rides et ridules

L’acide hyaluronique à haut poids moléculaire agit directement contre la déshydratation des tissus. En pratique, il comble les espaces entre les cellules responsables de l’apparition des rides et des ridules. Il peut même être utilisé pour combler les rides déjà apparentes lorsqu’il est injecté directement à l’intérieur de la peau. En raison de son action hydratante, l’acide hyaluronique réactive également l’élasticité et la tonicité de la peau, ce qui permet de prévenir l’apparition des rides et le relâchement cutané qui surviennent avec l’âge.

Comment utiliser l’acide hyaluronique sur la peau ?

Pour profiter des bienfaits de l’acide hyaluronique, vous devez choisir des soins qui en contiennent ou qui ont été formulés principalement avec ce composant.

Le sérum à l’acide hyaluronique

Le sérum anti-âge est un produit idéal pour prévenir et masquer l’apparition des rides et ridules sur le visage et au niveau du cou. Ce produit a en effet la particularité de contenir de l’acide hyaluronique à faible poids moléculaire, ce qui fait qu’il pénètre mieux à l’intérieur de l’épiderme.

Il peut être appliqué régulièrement sur le visage en soin de jour comme base et soin hydratant, mais également le soir avant la crème de nuit. Pour optimiser son action sur la peau, il est fortement conseillé de combiner l’utilisation du sérum avec d’autres actifs anti-âge puissants tels que la vitamine C, par exemple.

La crème anti-âge à l’acide hyaluronique

Vous trouverez également des crèmes anti-âge à l’acide hyaluronique parmi les cosmétiques permettant de lutter contre le vieillissement de la peau. Ces crèmes ont la particularité de contenir de l’acide de haut poids moléculaire, leur action s’effectue donc au niveau de la couche supérieure de l’épiderme.

Elles contribuent donc à la bonne hydratation et à la protection de la peau en créant un film protecteur. Ce type de soin existe en version crème de jour et crème de nuit et est recommandé pour les peaux jeunes qui n’ont pas encore besoin d’actifs en profondeur pour combler les cellules. Par ailleurs, il permet de préserver l’éclat et la souplesse de la peau, à condition de bien l’appliquer tous les jours. Pour profiter de l’action anti-ride de l’acide hyaluronique sur une peau mature, il est important de combiner la crème à un sérum à appliquer avant tous les autres types de soin.

Les masques à l’acide hyaluronique

L’acide hyaluronique entre également dans la composition de nombreux masques hydratants pour la peau. Ils sont habituellement utilisés sur les peaux sèches et déshydratées, car ils apportent la dose d’hydratation dont elles ont besoin pour retrouver souplesse et éclat. Le masque à l’acide hyaluronique constitue donc un soin ciblé pour solutionner une problématique précise : la sécheresse cutanée. Il permet de conférer un aspect rebondi et frais à une peau sèche et lisse temporairement les traits.

Les masques doivent être utilisés au moins une fois par semaine pour un effet optimal sur la peau. Ils se présentent généralement sous la forme d’un masque en biocellulose à appliquer sur le visage pendant 15 à 30 minutes. La biocellulose est une fibre compatible avec la peau qui aide à lui redonner de l’élasticité. Ils ne remplacent toutefois pas les soins réguliers à base de sérum ou des crèmes, car l’acide hyaluronique qu’ils contiennent ne pénètre pas en profondeur à l’intérieur de l’épiderme. Leur effet instantané aura tendance à s’estomper à la fin de la journée.

La crème pour le contour des yeux

La crème pour le contour des yeux est également un soin ciblé essentiel pour prévenir et masquer les ridules qui apparaissent sur cette zone. Il faut savoir que le contour des yeux contient moins de lipides et de collagène que le reste du visage, il se déshydrate donc plus facilement. Pour éviter les ridules et les pattes d’oie, vous devez prendre soin d’appliquer un soin pour le contour des yeux à base d’acide hyaluronique tous les jours avant de vous maquiller.

Les injections

Les injections d’acide hyaluronique s’effectuent directement à l’intérieur du derme. Il s’agit d’un soin particulièrement efficace pour combler les rides et repulper les rides d’expression. Elles sont surtout conseillées sur les peaux matures pour masquer les rides d’expressions, les rides autour des lèvres et celles situées au niveau des sillons nasogéniens.

L’acide agit directement pour combler les rides et pour optimiser l’activité des fibroblastes. Le résultat de l’injection dure entre 6 à 12 mois, ce qui signifie qu’une à 2 séances par an sont largement suffisantes pour masquer les rides.