Toutes les couleurs de la nature – Éditions Hatier Jeunesse

“Toutes les couleurs de la nature” est un magnifique album à retrouver aux Éditions Hatier Jeunesse. Dans ce livre, nous découvrons les beautés que renferme la Nature à commencer par ses nombreuses couleurs. Le tout au travers d’illustrations incroyables qui promettent de captiver nos jeunes lecteurs.

Un livre pour tout âge



“Toutes les couleurs de la nature” va suivre les enfants pendant de longues années. Les tout-petits à partir de 3 ans apprécieront la richesse des illustrations. Ils vont faire la connaissance de 500 animaux, végétaux et minéraux, tous regroupés par couleur. Puis, au fur et à mesure, ils pourront commenter, apprendre et retenir tout ce qu’ils ont observé. Quant aux plus grands, ils seront surpris de découvrir que chaque couleur possède ses propres nuances. Ils apprécieront cette narration poétique, présente sous chaque couleur. Enfin, ils vont enrichir leur vocabulaire, puisque chaque illustration est légendée avec le nom de l’animal, de la fleur ou du légume en question.

Des illustrations absolument incroyables

Que dire si ce n’est que Magdalena Konecna possède un talent fou en matière d’illustration. Son travail est bluffant, les couleurs de la nature sont parfaitement représentées, le tout reste très réaliste. Une pépite visuelle, bravo ! Chaque double page correspond à une couleur : jaune, rouge, blanc, vert, rose, violet, bleu, marron, gris, etc. L’enfant va se laisser porter, à la découverte de diverses représentations d’animaux, de faune et de flore correspondant à la couleur énoncée. Sans oublier tous les dégradés de couleurs, légendés comme il se doit, pour qu’ils puissent les apprendre à leur tour.

“Toutes les couleurs de la nature” va permettre aux lecteurs d’apprendre les couleurs au travers d’une représentation magistrale de la nature. Un superbe album que les enfants et leurs parents auront bien du mal à quitter des yeux.