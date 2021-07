Tranche de vie : un recueil de poèmes pour tous

Pour certains, la poésie est inintéressante, ennuyeuse, sans intérêt, et parfois même incompréhensible. Ce recueil de poèmes de Laurence Wagner va vous faire changer d’avis !

Comme moi, peut-être êtes-vous restés bloqués sur les poèmes qu’on vous faisait étudier à l’école. Non sans avoir un certain intérêt, la façon dont on les étudiait était fastidieuse, ennuyeuse, voire même rébarbative. Et comme beaucoup, vous avez dû en garder un mauvais souvenir. Les poèmes du recueil « Tranche de vie » de Laurence Wagner vont vous réconcilier avec le genre !

Bien plus accessible dans son écriture et bien plus moderne dans ses sujets, l’auteure sait nous parler de choses qui ont un sens pour nous. Elle parle de la vie de tous les jours, des joies, des peines, des attentes, autrement dit elle sait toucher notre cœur avec simplicité et humilité. L’auteure a déjà été primée pour plusieurs de ses poèmes, mais elle parvient pourtant à nous offrir un texte très abordable.

Ils sont bien loin maintenant les Victor Hugo et Louis Aragon, les Voltaire et Paul Verlaine. La poésie actuelle s’apprécie tout aussi bien, et celle de Laurence Wagner se savoure.

« Une tempête se prépare sur l’océan Crachant son écume dans le vent Les badauds ont fui l’îlot blanc Seuls s’ébattent les mouettes rieuses et les goélands »

Extrait de « Isabelle dans le tempête »

Ses poèmes proposent une certaine chronologie, un certain ordre. Ils commencent par l’enfance pour nous emmener progressivement vers la vieillesse, en faisant des détours vers les moments de joie et les moments de peine, pour terminer dans un melting-pot de sujets très variés. Un recueil de choix qui se lit comme un récit de vie !

Détails du livre : Tranche de vie – Laurence Wagner-Levkov – Isbn : 2957099969 – 72 pages

